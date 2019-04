Kaakkois-Suomen poliisi sai pääsiäisen aikaan kahdeksan ilmoitusta nettipetoksista — Oletko sinä tullut huijatuksi nettikirppiksellä? Kerro meille kokemuksesi

Kaakkois-Suomessa on pääsiäisen pyhien aikana tehty rikosilmoitukset kahdeksasta nettipetostapauksesta.



Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan, että tutkintaan tulleissa tapauksissa ostajat eivät koskaan saaneet maksamiaan tuotteita. Sekä tuote että ostajan rahat ovat jääneet myyjälle.



Nettipalveluissa myynnissä olleista tuotteista on hierottu kauppaa, hinnasta on sovittu ja ostaja on maksanut tuotteen hinnan myyjän ilmoittamalle tilille, poliisi kuvailee. Kaupan on ollut muun muassa pääsylippuja ja huonekaluja.



Oletko sinä tullut huijatuksi nettikirpputoreilla tai muissa vastaavissa netin myyntipalveluissa? Etelä-Saimaa kerää kokemuksia nettihuijauksista ja tekee aiheesta juttua.

Kerro oma kokemuksesi toimittaja Anne Kokkoselle sähköpostilla osoitteeseen anne.kokkonen@esaimaa.fi