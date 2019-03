Kevätnäytös on Lappeenrannan luistelijoille iso ponnistus. SaiPan putoaminen jatkosta helpottaa Pocahontasin rakentamista, mutta vie harjoittelujään alta juuri ennen tärkeitä kisoja.

Frida Pajula on luistellut kauemmin kuin muistaa. 12-vuotias lappeenrantalainen sai luistimet jalkoihinsa ensi kerran 3-vuotiaana.

Ensi sunnuntaina hän nyörittää ne Lappeenrannan luistelijoiden kevätnäytöksen nimiroolissa. Pocahontas on Ice on Lappeenrannan luistelijoiden suurponnistus, ja Pajulan kontolla on Amerikan alkuperäisheimon päällikön urhean tyttären esittäminen.

Pajula ei roolia stressaa. Hän on nuorten maajoukkuevalmennettava ja tottunut kilpailemaan ja esiintymään 5-vuotiaasta asti.

— Kerran, tyttö vastaa, kun häneltä kysyy, monastiko hän on Pocahontas-elokuvan katsonut.

Pajulan valmentajan ja kevätnäytöksen ohjaajan Noora Pitkäsen ruudulla leffa onkin sitten pyörinyt 10—15 kertaa.

Pitkänen kertoo, että vuonna 1995 valmistunutta animaatiota on pitänyt soveltaa tähän päivään, tekijöille ja katsojille aika paljon. Väkivaltaa on pitänyt karsia, ja Pocahontasin ja englantilaiskapteeni John Smithin rakkaustarinaa muokata.

Mika Strandén Kevätnäytöksella Lappeenrannan luistelijat tienaa rahaa, jolla voi osaa muun muassa jääaikaa viereisestä K-hallista, Lappeenrannan luistelijoiden puheenjohtaja Hanna Salojärvi kertoo. Tänä käevään jää sulaa taitoluistelijodien alata Saipan putoamisen takia ennen tärkeimpiä kisoja.

Äidit ompelevat ja isät rakentavat lavasteita

Tärkeimmät elementit ovat kuitenkin kohdallaan: Jäälle nousee monta metriä korkea Kaarnamuori, puhuva paju, jolta Pocahontas saa neuvoja, tiipii-kylä, ja uipa sille myös laiva.

Keskeisessä roolissa ovat myös Pocahontasin ystävät, Mette Nykäsen esittämä Meeko-pesukarhu ja Venla Matilaisen esittämä kolibri Flit. Kapteeni Smithinä seikkailee jo 14 vuotta luistelua harrastanut Kaisla Iljin.

Pocahontas on Lappeenrannan luistelijoiden neljäs suuri kevätnäytös. Illan eteen uurastaa noin 15 perhettä, joiden jälkikasvu luistelee aktiivisesti. Äidit ompelevat pukuja ja isät rakentavat lavasteita.

Näytös on seuralta hirveä ponnistus, kuvaa puheenjohtaja Hanna Salojärvi.

— Ihme kyllä aina löytyy ompelutaitoisia ja -haluisia. Lavastus taas on isien juttu, jossa luovuus on pelissä. Hauska nähdä, mitä sieltä aina syntyy.

Ihan pidäkkeittä luovuutta ei voi päästää valloilleen, sillä lavasteissa ja puvuissa pitää pysytä myös luistelemaan. Kolmen vuoden takaisella Frozen-näytöksen lumiukolla se oli vähän siinä ja siinä.

Mika Strandén Liigahallin jää on vielä tyhjä, mutta sunnuntaina sille nouseevat Amerikan alkuperäisasukkaiden tiipiit ja Kaarnamuori. Pocahontasia esittävä Frida Pajula ei jännitä tulevaa kevätnäytöstä, sillä edessä ovat vielä kauden pääkisatkin.

Vain valaistus tehosteineen on ostettu alan ammattilaiselta, sillä se on tunnelman luomisessa äärimmäisen tärkeä.

Osaset hitsataan yhteen vasta tällä viikolla

Pocahontasissa esiintyvät kaikki seuran yksinluistelijat pienistä luistelukoululaisista junioreihin. Lisäksi mukana ovat Saimaan muodostelmaluistelijoiden noviisi- ja juniorijoukkueet. Yhteensä jäälle liukuu noin sata luistelijaa.

Yksilö- ja ryhmäohjelmia on harjoiteltu erikseen, ja vasta tällä viikolla ovat ensimmäiset yhteistreenit, joissa kaikki hitsataan kokonaisuudeksi.

— Ei yhtään viime tipassa. Kai siitä taas selvitään, Salojärvi ja Pitkänen nauravat.

Tiedossa on, että kun lavasteet ovat kohdallaan, valot syttyvät ja musiikki soi, syntyy taikapiiri, joka kyllä imaisee niin luistelijat kuin katsojat.

— Ja viimeistään pienet luistelukoululaiset sulattavat sydämet.

Nimiroolin esittäjä Frida Pajula ei stressaa Pocahontasia siksikään, että ajatus on pian edessä olevissa kauden pääkisoissa, SM-noviisien kisoissa Porvoossa.

Lisäksi jäällä Pajula on aina elementissään. Kolmivuotiaana tyttö kivenkovaan kinusi itselleen luistimet ja luisteli tiehensä ilman tukea jo ensiluistelulla. Ujo tyttö syttyy jäällä, Pajulan äiti Sanja Sorjonen kertoo.

— Hän on siellä kuin eri persoona.

Ja jotain hyvää SaiPan putoamisessakin: Näytöksen tekijöiden ei tällä kertaa tarvitse jännittää, mihin aikaan he lauantai-iltana pääsevät liigahalliin Pocahontasin maailmaa rakentamaan.

Ikävä puoli asiassa on, että SaiPan menestyshaaveiden lisäksi jää taitoluistelijoidenkin alta sulaa turhan aikaisin.

Lappeenrannan luistelijoiden koko perheen kevätnäytös Pocahontas on Ice su 31.3.19 klo 14 Kisapuiston jäähallissa.

Mika Strandén Frida Pajulaa ei jännitä kevätnäytöstä, sillä edessä on vielä jännittävämpi koitos: SM-noviisien kisa Porvoossa. Kolmoissalkovit, -akselit ja tulpit sujuivat harjoituksissa hienosti.

Pocahontas on Ice

Näytöksessä esiintyvät kaikki Lappeenrannan luistelijoiden yksinluistelijat luistelukoululaisista edistyneimpiin junioriluistelijoihin sekä Saimaan muodostelmaluistelijoiden Golden Illusions noviisit-sarjan sekä Crystal Illusions kansalliset juniorit -sarjan joukkueiden luistelijat.

Keskeiset roolit: Frida Pajula Pocahontas, Mette Nykänen pesukarhu, Venla Matilainen kolibri, Saga Hovi englantilainen kuvernööri, Nella Salojärvi, kuvernöörin apulainen Thomas, Minja Torniainen heimon päällikkö, Tytti Ryhänen Kocoum, Maria Talka Nakoma. Anna Huopalainen Kekata, Justiina Lähde laivakoira Percy.

VärituulI: Viivi Hasanen, Sofia Huopalainen, Sofia Lattu, Justiina Lähde, Elina Matilainen, Moona Nykänen, Peppi Vanhatalo

Laivasto: Saimaan Muodostelmaluistelijat (Golden Illusions & Crystal Illusions)

Intiaanit: Hilja Levänen, Aino Lohi, Iida Lohi, Juuli Tahvanainen, Laura Talka, Viola Ukkola, Amanda Utriainen, Anette Utriainen, Sara Heikkinen, Anna Huopalainen, Natalia Khardikova, Miisa Laukkanen, Sonja Tuhkanen, Pihla Vattukumpu, Helin Altun, Iida Hahl, Vilja Lindh, Kerttu Vartiainen, Ester Weckström, Neea Hassinen, Enni Hänninen, Jemina Relander, Essi Ryynänen, Anni Soidinaho, Maija Tiilikainen, Ksenia Zeitlin.

Pienet värilehdet: Luistelukoulu.