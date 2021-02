Lumisade ja jäätävä sade voivat tehdä ajokelistä Etelä-Karjalassa erittäin huonon

Torstaina lämpötila nousee plussalle. Lauantai on melko poutainen.

Ilmatieteen laitos ennustaa erittäin huonoa ajokeliä Etelä-Karjalaan keskiviikkoiltapäivästä alkaen. Syynä on lumisateen ja jäätävän sateen yhdistelmä.

– Lumisadealue on saapumassa. Illalla voi olla jäätäviä sateita. Keli voi mennä erittäin huonoksikin, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Helena Laakso sanoo.

Keskiviikkona lämpötila pysyttelee pakkasella Etelä-Karjalassa, mutta yön aikana sää lauhtuu. Torstaina päivällä lämpöasteita voi olla 2–4 astetta.

Ennusteen mukaan torstai on Etelä-Karjalassa pilvinen ja sumuinen.

– Illalla voi sadella vähän vettä, Laakso toteaa.

Perjantaina voi tulla vähän sateita. Päivällä lämpötila on vähän plussalla.

– Lauantai on perjantaita poutaisempi päivä. Lämpötila on lähellä nollaa, öisin on pakkasta, Laakso kertoo.

Sunnuntaiksi lännestä saapuu pilviä. Sateiden ennustetaan kuitenkin jäävän vähäisiksi Etelä-Karjalassa. Lämpötila on nollan tuntumassa tai hieman pakkasella.