Kauppakeskus Isossa-Kristiinassa aikaansa viettävät yksinäiset vanhukset saivat Mia Hiltusen pohtimaan: Miksei voisi olla jalkautuvaa vanhustyötä?

Mia Hiltunen on pannut merkille, että monet yksinäiset vanhukset viettävät aikaansa kauppakeskuksissa.

— Ajattelin, että kun on jalkautuvaa nuorisotyötä, niin miksei voisi olla jalkautuvaa vanhustyötäkin.

Hiltunen toimii Suomen Punaisen Ristin (SPR) piristäjätoiminnan koordinaattorina Lappeenrannassa. Hän ryhtyi pohtimaan, voisivatko piristäjät jalkautua Isoon-Kristiinaan.

Hiltunen jutteli asiasta muutaman kauppakeskuksessa aikaansa viettävän eläkeläisen kanssa.

— He innostuivat ideasta kovasti, sillä kuten yksi heistä kertoi, on myös heitäkin yksinäisempiä, ujoja vanhuksia, jotka istuvat aina yksin.

Ajatus sai vastakaikua myös piristäjien piirissä, ja niinpä Hiltunen on jo ehtinyt suunnitella jalkautumista käytännössä.

— Voisimme kulkea kauppakeskuksessa punaiset piristäjä-liivit päällä, jolloin meitä olisi helppo lähestyä ja meille voisi jutella mistä vain.

Vapaaehtoistyönsä kautta Hiltunen on tietoinen siitä, kuinka paljon yksinäisiä vanhuksia on, ja kuinka kipeä ongelma se on. Ei ole tavatonta, että piristäjä on ainut ihmiskontakti, joka vanhuksella on.

Piristäjät ovat vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka avustavat ja kuljettavat liikuntarajoitteisia ikäihmisiä tai vammaisia esimerkiksi teatteriin, SaiPan peliin, konserttiin, museoon, kirjastoon ja kirkkoon. Piristäjät antavat myös riksakyytiä erilaisissa tapahtumissa.

Piristäjäpalvelussa on mukana 132 koulutettua vapaaehtoista, ja heillä on ollut tänä vuonna vähän yli 2 000 keikkaa.

Kai Skyttä SPR:n piristäjäpalvelun koordinaattorina toimiva Mia Hiltunen sai idean jalkautuvasta vanhustyöstä keskutellessaan 92-vuotiaan Arvi Keskisaaren kanssa.

Kauppakeskuspäällikkö näyttää vihreää valoa piristäjille

Ison-Kristiinan kauppakeskuspäällikkö Jukka Nieminen pitää Hiltusen ideaa hyvänä. Piristäjille olisi varmasti kysyntää.

— Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että meillä käy tosi paljon vanhempaa väkeä. Kauppakeskuksesta on tullut paikka, jossa ollaan arjessa mukana. Penkeillä on aamusta iltaan väkeä, porukka vain vaihtuu, Nieminen sanoo.