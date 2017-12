Etelä-Karjalalle on tiedossa kylmää kyytiä, jos sote- ja maakuntauudistus ei mene maaliin Maakuntajohtaja Matti Viialaisen mukaan pieni Etelä-Karjala uhkaa hävitä kartalta, jos uudistus ei toteudu. Mika Strandén Maakuntajohtaja Matti Viialaisen mukaan Etelä-Karjalalle käy huonosti, jos maakunta- ja soteuudistus ei toteudu.

Etelä-Karjalassa kannattaa maakuntajohtaja Matti Viialaisen mukaan pitää peukkuja maakunta- ja soteuudistuksen maaliin saamisen puolesta.

— Jos uudistukset kaatuisivat, syntyisi uusi tilanne. Etelä-Karjala poistettaisiin kartalta, sanoo uudistuksen läpimenoon vahvasti uskova Viialainen.

En kiistä sen tiettyjä uhkia, mutta ehdottomasti meille käy huonosti, jos tämä nyt onnistutaan kaatamaan. Matti Viialainen

Maakunnista Etelä-Karjala hyötyy Viialaisen mukaan uudistuksessa eniten. Pieni Etelä-Karjala on yksi 18:sta perustettavasta maakunnasta, joka saa itsehallinnon ja omat rahat.

Etelä-Karjalaan on saatu laajan päivystyksen sairaala. Eksote on muutenkin kehityksen etujoukoissa.

Etelä-Karjala hyötyy uudistuksesta ehkä eniten

Muut vaihtoehdot tietäisivät isoja riskejä.

— On nyt saatu niin hyvät edellytykset kuin vain olla voi. Kun katsoo vaikka Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon, ne tulevat selvästi takamatkalta uudistuksessa. Eli ottavatko ne, jotka tätä nykyistä mallia nakertavat ja kaatavat, vastuun siitä, että meillä ei olisi kohta enää omaa maakuntaa ja että kunnat joudutaan pakolla fuusioimaan?



Viialaisen mukaan muissa vaihtoehdoissa sosiaali- ja terveyspalvelut menisivät laajemmille järjestäjille, ja se tietäisi kuntien pakkoliitoksia.

Pienet kunnat lopetettaisiin ja liitettäisiin keskuskaupunkeihin. Toinen tie taas tarkoittaisi viiden, yhdeksän tai 12 alueen mallia. Etelä-Karjala lakkaisi olemasta.

— Muut reitit on tutkittu, ja nämä ovat jäljellä.



Kiritiikkiä saanut valinnanvapauslaki ratkaisee paljon

Jos valinnanvapauslainsäädäntö ei maaliskuussa mene eduskunnassa läpi, saattaa siinä samalla kaatua koko maakuntauudistuskin.

Kokoomus on ainakin tähän asti linjannut, että ilman valinnanvapautta ei tule maakuntiakaan.

Uudistuksessa Suomeen tulee 18 maakuntaa, ja Etelä-Karjala on maakunnista kolmanneksi pienin.

Viialaisen mielestä uudistus on nähtävä myönteisenä mahdollisuutena.



— En kiistä sen tiettyjä uhkia, mutta ehdottomasti meille käy huonosti, jos tämä nyt onnistutaan kaatamaan.





Kai Skyttä Etelä-Karjalaan on saatu laajan päivytyksen sairaala, mutta sekin tarvitsisi lisää asiakkaita.

Etelä-Karjalan pienuus on riski joka tapauksessa

Etelä-Karjalan pienuus tuo riskin myös nyt etenevässä uudistuksessa.

Maakunnan rahkeet eivät ehkä riitä täyttämään maakunnalta vaadittavia kriteereitä. Laajan päivystyksen sairaalakin tarvitsisi lisää asiakkaita.



— Etelä-Karjala on kuitenkin kolmanneksi vaurain maakunta asukasta kohti. On vahva teollisuus, yliopisto ja rajanylityspaikat. Mutta on myös huono väestönkehitys, työllisyysaste ja liian vähän yritteliäisyyttä, listaa Viialainen.

Fakta: Valinnanvapaus päättämättä



Valinnanvapauslaista on annettu 700 lausuntoa, joista valmistuu yhteenveto tammikuussa.

Tavoitteena on, että hallitus antaa esityksensä valinnanvapauslaiksi eduskunnalle viimeistään maaliskuun alussa.

Koko sote- ja maakuntauudistus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa keväällä.