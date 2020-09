Pelastuslaitos kävi varmistamassa, että Metso Outotecin tuotantohalleissa Lappeenrannassa oli riittävästi happea

Metso Outotecin tuotantotiloissa Lappeenrannan Tukkikadulla oli laitevika maanantaina aamulla.

– Heidän tuotantohalleistaan on tullut hälytys, että olisi vähän happea. Pelastuslaitos on käynyt tutkimassa paikan. Happea on ollut riittävästi, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Toni Jaako kertoo.

Jaakon mukaan henkilökunta oli poistunut tiloista niin kuin pitikin, kun hälytys tuli. Sitten pelastuslaitos tuli paikalle tutkimaan tilannetta. Väärän hälytyksen syyksi arvellaan jonkinlaista laite- tai anturivikaa.

– On varmistettu, että tila on turvallinen työskennellä, Jaako sanoo.

Ilmoitus onnettomuudesta tuli kello 6.20.