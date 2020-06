Hyvän mielen jutut: ”Saatat tarvita tämän jälkeen hermolomaa”, laulaja Arja Havakka nauraa ja alkaa sitten tykittää: Nyt olisi aika laittaa vanhustenhoito kuntoon, ettei tarvitse Suomea hävetä

Lokki-kappaleesta tunnetuksi tulleelle Arja Havakalle hyvinvointivaltio on enää pelkkä sana, sillä vanhuksilla ei vointi ole hyvä. Oma vanheneminen arveluttaa, sillä vapaaehtoistyössään Havakka on vanhustenhoidon paluupaikoilla. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 25.7.2019.