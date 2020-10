Etelä-Karjalaan 12 ilveksen kaatolupaa, metsästys alkaa joulukuussa

Koko Kaakkois-Suomi sai 19 lupaa, mikä on kolme enemmän kuin edellisellä kaudella.

Etelä-Karjalaan tuli kahdeksan ilveksen kaatolupaa, kun Suomen riistakeskus myönsi Kaakkois-Suomen alueelle poikkeuslupia.

Riistapäällikkö Henri Mutanen kertoo, että Kaakkois-Suomen alueelle tuli 19 poikkeuslupaa ilveksen metsästämiseen, mikä on kolme enemmän kuin edellisellä metsästyskaudella.

Riistanhoitoyhdistyksistä Parikkala–Rautjärvi sai kolme lupaa, Ruokolahti–Imatra kaksi, Joutseno–Etelä-Saimaa kaksi ja Ylämaa yhden.

Luumäki sai yhden, Lemi–Taipalsaari kaksi ja Savitaipale–Suomenniemi yhden luvan.

Ilveksen metsästysaika alkaa joulukuun 1. päivä ja päättyy helmikuun lopussa.

Edellisellä metsästyskaudella kaikki luvat käytettiin.

Poikkeusluvat on kohdennettu ilveksen tihentymäalueille ja alueille, jossa kanta on vakaa tai nousussa edellisen vuoden kanta-arvioon verrattuna. Tärkein poikkeuslupien myöntämiseen vaikuttava tekijä on Luonnonvarakeskuksen arvioima pentueiden määrä.

Vuonna 2019 Kaakkois-Suomessa arvioidaan olleen 26–28 erillistä ilvespentuetta.