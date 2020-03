Kolumni: Bideenkäyttäjän tunnustuksia, eli mitä olen ajatellut koronakuplassani

Suurilla ikäluokilla on vasta vaikeaa. Sotien jälkeen syntynyt sukupolvi keksi juniorina väärentää paperinsa, jotta voisi käydä vanhemmasta ja päästä sisään ravintolaan. Nyt poikkeustilaa elävänä seniorina porukan on pakko väärentää paperit, jotta voisi käydä nuoremmasta ja päästä ulos kodistaan.

Bideesuihku on 1970-luvun suomalaiskeksintö

Poikkeustila alkoi runsaat kaksi viikkoa sitten. Suomi juhli talvisodan päättymisen tasavuosia, ja muistojuhlan kävi kuin Viipurin puolustajan talvisotaa seuranneessa isommassa revohkassa. Jäi väkevämmän jalkoihin, kun uutiset kertoivat sekä vessapaperin hamstraamisesta että tyhjentyneistä hyllyistä.

Suuri kiitos veteraaneille! Puolustitte Suomen itsenäisyyttä, jälleenrakensitte ja turvasitte maata, jotta se voisi säilyä sekä elämisenarvoisena että elämiskelpoisena. Menihän siinä peräti 75 vuotta ennen kuin kaikkea yltäkylläisyyttä pursuavien myymälöiden hyllyt alkoivat muistuttaa Neuvostoliitosta.

Pula vessapaperista on yllättävä uutinen Suomessa. Ei siksi, että metsäteollisuus on niin kehittynyt, vaan koska suomalainen insinööri on paperikoneen ohella osannut suunnitella käsisuihkun, joka on helppokäyttöinen ja paranneltu versio ranskalaiskeksinnöstä, alapesuun tarkoitetusta pesualtaasta.

Ranskalaiset kytkivät bideen viemäriverkkoon 1700-luvulla, mutta bideesuihku on 1970-luvun suomalaiskeksintö ja maan vesiklosettien vakiovaruste.

Vanhan viisauden mukaan juuri vesi on paskan lääke. Jos virusperäisten tartuntatautien leviämisen kannalta on äärimmäisen tärkeätä huolehtia käsihygieniasta pitkäkestoisella vesipesulla ja saippualla, niin miten ihmeessä paperilla saisi niitä puhtaampaa jälkeä siellä epäpuhtauksien alkulähteillä?

Käykö palveluille kuin sille lääkärille, jonka leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli?

Elämä on olemista ei tekemistä

Rikollinen fiilis seuraa kaikkialle, vaikka kuinka käyttäisi käsidesiä ja pesisi käsiä eikä aivastelisi julkisissa tiloissa. Tämän ikäisellä miehellä tippa pyrkii sieraimesta nenänpäähän aina, kun siirtyy ulkoa sisälle. Anna siinä sitten nenäliinan kanssa kuva itsestä muiden turvallisuuden huomioivana kanssakärsijänä.

Sisällä oleminen on nyt erittäin pop ja suositeltua. Sen pitäisi olla perusluontomme ja hyvin vaivatonta pohjoismaisen hyggeilyn ja kalsarikännäilyn vintageharjoittajille. Ainakin itse tunnen olevani erittäinkin elossa niin neljän seinän sisällä kuin kahden korvan välissäkin. Muut ihmiset silti huolestuttavat.

Moni joutuu nyt kuulemma oikein opettelemaan tylsää joutenoloa. Joutenolon osaajan ja luonnonlaiskan on vaikea ymmärtää tätä termien ristiriitaa. Olen sisäistänyt aikani aina vain olemisen enkä tekemisen kautta, vaikken tunne eksistentialistisen filosofian klassikon Martin Heideggerin pääteosta Oleminen ja aika.

Miten käy, onnistuuko leikkaus

Koronaa valuu nyt kaikkialta ihan norona. Läheisten hyvinvoinnin lisäksi kuplassani pelottaa kaiken elämälle merkityksen antavan menetys, mikä minulle tarkoittaa paikallisia pieniä palveluntuottajia. Poikkeustoimet lienevät tarpeellisia, mutta käykö palveluille kuin sille lääkärille, jonka leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli?

Kolmaskin vanha ja juuri nyt vaivaava viisaus on palautunut näinä päivinä mieleen. Ilmastonmuutos jatkoi synkän sateista marraskuuta ja vei lumet tältä talvelta. Kevään korvalla alkoi koetella korona. Sanovat, ettei kahta kolmannetta. On siis mitä odottaa, kun vainoavalta virukselta on saatu otettua nirri pois.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan kulttuuritoimittaja.