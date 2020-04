Lappeenranta seisoo Savonlinnan takana: Saimaa-ilmötä kannatetaan, koska koko Itä-Suomen olisi syytä nostaa itsetuntoaan, sanoo Tuija Willberg

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti tiistaina kannattaa Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026.

Lappeenrannan lisäksi Savonlinnan puolella ovat myös Joensuun, Kuopion ja Mikkelin kaupungit, sekä Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitot.

Hanke etenee Savonlinna -kärjellä, mutta myös muut Saimaan ympärillä olevat kaupungit ja alueet hyötyisivät sen toteutumisesta. Siksi hankeen nimi on Saimaa-ilmiö 2026.

Euroopalle valitaan nykyään kaksi kulttuuripääkaupunkia vuosittain, ja vuonna 2026 toinen niistä tulee joka tapauksessa olemaan Suomesta. Toinen valitaan Slovakiasta.

Jos Suomesta valittava pääkaupunki ei ole Savonlinna, se on joko Tampere tai Oulu.

Siksi Saimaan alueen kannattaisi ottaa asiasta kaikki hyöty irti, huomauttaa Tuija Willberg, Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja.

– Kannattaa muistaa, että myös Suomen valtio panostaa kyseiseen kulttuuripääkaupunkiin 10–12 miljoonaa euroa. Kyllä meidän kannattaisi ottaa se summa tänne Itä-Suomeen.

Lappeenrannan kaupunginhallituksen tiistainen päätös tarkoittaa myös rahallisia vastuita.

Jos hanke pääsee kesäkuun arvioinnista jatkoon, Lappeenranta rahoittaa lisävalmistelua 30 000 euron omarahoitusosuudella vuosien 2020–2021 aikana.

Samalla sille, samoin kuin muillekin hanketta tukeville keskuskaupungeille ja maakunnille, nimetään oma ohjelmakoordinaattori.

– Heidän tehtävänään on pitää huolta siitä, että toimintaa ja ohjelmaa tapahtuu kaikissa kaupungeissa, Willberg kertoo.

Jos Savonlinna valitaan kulttuuripääkaupungiksi kesällä 2021, Lappeenranta rahoittaa hanketta yhteensä 500 000 eurolla vuosien 2022–2027 aikana. Tämä summa tosin on vielä kaupunginvaltuuston hyväksyntää vailla.

Myös muut hanketta kannattavat kaupungit ovat lähtemässä mukaan samansuuruisilla summilla.

Lappeenranta kannattaa hanketta muun muassa siksi, että koko Itä-Suomen olisi syytä nostaa itsetuntoaan ja arvostusta omaa elämäntapaansa kohtaan, Willberg sanoo.

Ajatus Savonlinnan ehdottamisesta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi keksittiin Kuopiossa.

– Kaikki alueen kunnat katsoivat, että se on eniten nostatuksen tarpeessa. Lisäksi sillä on jo kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettuutta, ja se on tämän koko alueen keskellä.

Millä Saimaa sitten peittoaa Tampereen ja Oulun?

– Ilmiömäisyydellä, yhdistävillä silloilla, veden voimalla ja itäisellä ilolla, Willberg sanoo.

Mitä se tarkemmin ottaen tarkoittaa, sitä hän ei halua vielä paljastaa, sillä ennen kesäkuun arviointitilaisuutta kaikki on vielä kilpailua. Olisi turha antaa Tampereen ja Oulun hyötyä täällä kehitellyistä ideoista.

Suomessa on aiemmin ollut kaksi kulttuuripääkaupunkia, Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011.

Se, valitaanko Suomesta seuraavaksi kulttuuripääkaupungiksi Savonlinna, Tampere vai Oulu, selviää vaiheittain.

Ensimmäinen vaihe päättyy tämän vuoden kesäkuussa. Silloin EU:n nimeämä asiantuntijaraati valitsee hakemusten joukosta ne, jotka pääsevät jatkoon.

Tässä vaiheessa kaikki on mahdollista: jatkoon voivat päästä yhtä lailla kaikki kolme hakemusta tai vain yksi niistä.

Seuraava, ja viimeinen arviointitilaisuus tapahtuu keväällä 2021. Siinä asiantuntijaraati nimeää suosikkinsa ja Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää sen Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.