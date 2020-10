Etelä-Karjalassa varmistui yksi uusi koronatartunta, tässäkin tapauksessa tartunta on peräisin muualta Suomesta

Etelä-Karjalassa on varmistunut yksi uusi koronatartunta. Näyte todettiin positiiviseksi keskiviikkoiltana.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) sivujen mukaan Etelä-Karjalassa varmistettuja koronatartuntoja on nyt todettu yhteensä 43. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekartassa Etelä-Karjalaan on kirjattu tapauksia 42.

Eksoten ylilääkäri Sami Raasakan mukaan tuoreinkin tartunta on saatu Suomesta, Etelä-Karjalan ulkopuolelta, eikä potilaan tiedetä aiheuttaneen merkittäviä altistuksia.

– Kyse on varttuneessa keski-iässä olevasta henkilöstä, joka on kotihoidossa. Hän on kotoisen Lappeenrannan ulkopuolelta, Raasakka kertoi.

Myös eilen keskiviikkona uutisoidut kaksi koronatartuntaa olivat peräisin muualta Suomesta.

Ilmaantuvuus lisääntynyt lähes kaikkialla Suomessa

Suomessa on ylittynyt 10 000 diagnosoidun koronatapauksen raja koko epidemian aikana. Valtaosa tartunnan saaneista on parantunut.

Asiasta kertoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteisessä viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa.

Uusia todettuja diagnooseja on Puumalaisen mukaan tullut vuorokaudessa ilmi 110. Ilmaantuvuus lisääntyy hänen mukaansa lähes kaikkialla Suomessa, mutta paikallisilla toimenpiteillä tartuntaketjuja on saatu paljon sammutettua.

Puumalainen toisti tilaisuudessa tiedon siitä, että syksyllä tartuntoja on diagnosoitu eniten 15–30-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Tautiin kuolleiden osuus on pysynyt syksyn aikana vähäisenä, mutta se voi kääntyä nousuun, jos virus leviää vanhempaan ikäryhmään.

– Etelä-Euroopan tietojen perusteella näyttää siltä, että kun tauti lähtee leviämään, se leviää vähitellen myös muihin ikäryhmiin, ja tämä on tietysti huolestuttavaa.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on ainoa, jossa epidemia on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa. Husin alueella kaksi kolmasosaa tapauksista on sellaisia, että tartunnanlähde jää epäselväksi.

Uutinen päivitetty kello 12 THL:n tiedoilla.