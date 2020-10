Lappeenrantalainen Anna sai kiristyskirjeen, jossa käydään kauppaa hänen herkimmistä tiedoistaan – Vastaamon tietomurron alkuvaiheissa ohjeita ei saanut juuri mistään, joten Anna turvautui tuttavan apuun

Anna on yksi tuhansista suomalaisista, joiden henkilö- ja terapiatiedot on varastettu terapiakeskus Vastaamolta. Etelä-Karjalassa on tehty useita satoja rikosilmoituksia tietomurron vuoksi.