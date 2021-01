Imatra tunnustelee, onko Helsingistä Malmin lentokentältä häädettävillä toimijoilla halua sijoittua Immolan lentokentälle

Malmin lentokentän sulkeutuminen Helsingissä aiheuttaa toimenpiteitä Imatrallakin.

Imatran seudun kehitysyhtiö Kehy on tehnyt tunnusteluja, onko häädetyksi tulevilla yrityksillä kiinnostusta sijoittua jatkossa Immolan lentokentälle Imatralle.

Vaikka välimatka on melkoinen, Kehyn toimitusjohtaja Antti Oravuo ei pidä avausta kaukaa haettuna.

– Malmin lentokentällä on hyvin monennäköistä toimintaa. Jos ei junalla ole kovin pitkä matka Helsinkiin, niin lentokoneella tai helikopterilla se on vielä lyhyempi. Ratkaisun tekevät tietysti yritykset, miten ne välimatkan kokevat.

Neuvotteluja ei ole käynnissä

Oravuo esittelee Kehyn tekemän selvityksen tuloksia Imatran kaupunginhallitukselle ensi maanantaina.

Hän ei tässä vaiheessa avaa tarkemmin, millaista tulosta imatralaisten tunnustelut ovat tuottaneet.

– Jos sijoittujia saadaan, ne tulevat itse ulos julkisuuteen. Suoranaisia neuvotteluja ei ole menossa, Oravuo kertoo.

Tilanne Malmilla on yhä osin epäselvä. Helsinki haluaa ottaa Malmin lentokentän lähes 40 hehtaarin alueen asuntokäyttöön. Häätöprosessi on menossa, mutta oikeusprosessien jatkuminen on mahdollista. Osa yrityksistä toivoo edelleen, että ilmailutoiminnot voisivat jatkua Malmilla.

Oravuon mukaan Imatran on syytä olla kaikissa asioissa hereillä, koskivat ne sitten ilmailua tai muuta siirtyvää liiketoimintaa.

– Aina kannattaa olla tarjoamassa ja käydä läpi meidän prosesseja.