Puheet hallituksen kaatamisesta ovat ennenaikaisia, sanoo Jukka Kopra — eduskuntakäsittely ratkaisee sote-paketin kohtalon Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ihmettelee Harry Harkimon puheita: Harkimoa ei ryhmäkokouksissa juuri näy Mika Strandén Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajistoon kuuluvalla Jukka Kopralla on riittänyt kiireitä puolueen kansanedustajien kaitsemisessa. Hän haluaa eduskuntaryhmän pelaavan jatkossakin yhtenä joukkueena.



Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajistoon kuluva lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra on ollut tällä viikolla kiireinen mies.

Kokoomusta on syytetty hallituslaivan keikuttamisesta, puolueesta on julkisesti puhuttu sekoomuksena ja eduskuntaryhmää on verrattu jopa käytettyyn shamppanjavispilään. Taustalla on viime viikolla alkanut kokoomusedustajien kritiikki sote- ja maakuntauudistusta kohtaan. Ratkaisevaksi luonnehdittu lakipaketti sote-palvelujen valinnanvapaudesta tulee eduskunnan käsittelyyn torstaina.

Pääministeri Juha Sipilän mukaan hallitus kaatuu, jos lakipaketti kaatuu. Kokoomusryhmän varapuheenjohtaja Kopra sanoo, että puolue ei ole kaatamassa hallitusta.

— Nyt ei ole oikea paikka ryhtyä kaatamaan lakipakettia tai hallitusta. Eduskunta ryhtyy pian käsittelemään lakiesitystä eri valiokunnissa. Kokoomuksen tavoitteena on saada lakipaketti ja uudistus läpi.

— Jos eduskuntakäsittelyssä todetaan, että tämä ei ole hyvä, asiaa pitää silloin harkita uudestaan.

Hallituksen enemmistö eduskunnassa on niukka perussuomalaisten hajaannuksen jäljiltä. Vain neljän hallituspuolueen kansanedustajan loikka opposition tukena riittää kaatamaan uudistuksen.

Kopra suomii Harry Harkimoa poissaoloista

Kopran mukaan tunnelma eduskuntaryhmän sisällä ei ole niin dramaattinen kuin otsikoista voisi päätellä.

— Eduskuntaryhmä oli sote- ja maakuntauudistuksen osalta koolla tällä viikolla ja kuuli asiantuntijoita. Kiperiä kysymyksiä ja kritiikkiä tuli, mutta itse koen ryhmän yhtenäisenä. Emme me tahdoton lammaslauma voi olla, kyllä asioista pitää puhua.

Kokoomuksen kansanedustajista muun muassa Elina Lepomäki, Susanna Koski ja Harry Harkimo ovat julkisuudessa kritisoineet uudistuksia. Esimerkiksi Harkimo sanoo blogissaan, ettei ole ollut sellaisissa kokouksissa, joissa asiaa on käsitelty.

— Ei varmaan olekaan. Harkimo ei ole ollut paikalla vuoden 2016 Petteri Orpon puheenjohtajavalinnan jälkeen kuin 3-4 kertaa, vaikka kokoukset ovat säännöllisiä. Häntä ei ryhmäkokouksissa juuri näy.

Kopra sanoo, että puolueen pitää mennä lakiuudistusten eduskuntakäsittelyyn yhtenä joukkueena ja katsoa miten asiat etenevät.

Lakipaketin läpimeno ei ole läpihuutojuttu

Lakipaketin eteneminen eduskunnassa ei ole varmaa. Keskiviikkona viisi asiantuntijaprofessoria arvosteli uudistuksia Yleisradiolle.

Korkein hallinto-oikeus esitti helmikuussa omassa lausunnossaan, että sote-palvelujen valinnanvapauteen liittyy niin paljon epäselvyyksiä, että EU-notifikaatio eli ilmoitusmenettely on ainoa keino varmistua järjestelmän oikeudellisuudesta.

KHO:n mukaan notifikaatio olisi voitu tehdä ja komission mahdollisesti havaitsemat muutostarpeet toteuttaa ennen kaavaillun lainsäädännön voimaantuloa. Hallitus ei toistaiseksi ole korkeimman hallinto-oikeuden ääntä kuunnellut. EU-notifikaatio voi kestää puolesta vuodesta yhteen vuoteen.

— Siinä tapauksessa uudistusta ei tällä vaalikaudella ehditä hyväksyä. Kopra ennakoi.