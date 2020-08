25-vuotista taiteilijauraansa viettävä Jari Sillanpää esiintyi Lappeenrannan kesäteatterin lavalla lauantai-iltana. Jo ennen keikan alkamista yleisö sai jännitystä, kun esiintymisteltta meinasi lähteä tuulen mukana lentoon, mutta roudarit pelastivat tilanteen viime hetkillä.Tasan seitsemältä Sillanpää orkestereineen saapui lavalle farmari Volkswagenille, solisti itse auton puikoissa.Lippuja keikalle oli ennakkoon myyty hieman alle 200. Koronan vuoksi kesäteatterin yleisömäärä oli rajattu normaalista 540 henkilöstä noin 250 henkilöön.

– Ihana nähdä näin hienoja ihmisiä, Sillanpää totesi tullessaan lavalle saaden raikuvat aplodit.



Laulajan maine kokenut viimeaikoina kolauksia

Sillanpään maine on muutaman viime vuoden aikana kokenut kolauksia rikostuomioiden vuoksi.Maaliskuussa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Sillanpään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä. Syytteiden ilmituleminen loppuvuodesta johti Sillanpään viime joulukuun kirkkokiertueen perumiseen. Vuonna 2018 Sillanpää tuomittiin kahdesta huumausainerikoksesta.Suosionosoitukset osoittivat, etteivät paikalle tulleet fanit olleet hylänneet sankariaan.Keikan alusta alkaen selvää oli, ettei Sillanpää karisma ainakaan siviilielämää varjostaneista seikoista huolimatta ollut kadonnut. Laulaja otti yleisön haltuun keikan alusta lähtien ja osoitti, miksi hän on yksi Suomen suosituimmista artisteista.Sillanpää ei odotuttanut kauan aikaa sitä osaa yleisöstä, joka odotti hittikappale Satulinnaa. Satulinna oli viides kappale ja sen kohdalla yleisö vapautui ja alkoi taputtamaan musiikin tahtiin ja laulamaan mukna.

Pauli Ahonen ja Sini Kiiveri odottivat keikalta eniten Sillanpään vanhempaa tangomarkkina-ajan tuotantoa.– Sillanpää on tämän tyylilajin parhaimmistoa, Ahonen sanoo.Kaksikon mielestä Sillanpäätä on viime aikoina ryöpytetty mediassa ehkä liikaa.– Kohuja on jokaisella tämän alan ihmisellä, Ahonen sanoo.Kiiveri kertoo, että he olivat tulleet katsomaan keikkaa osittain myös tukimielessä.

Kimmo Mets�l� Jari Sillanpää oli Lappeenrannassa viimeksi vuonna 2017.

Sillanpään karisma yhä tallella

Keikan alkupuolella kaupungilta kuuluva hälytysajoneuvon ääni keskeytti Sillanpään jutustelun yleisölle.– Nyt ne tulevat hakemaan mut, Sillanpää tokaisi osoittaen, ettei häneltä puutu itseironiaa, josta yleisö palkitsi viihdyttäjän suurilla suosion osoituksilla.Maija Väkevä näki Sillanpään konsertin ensimmäistä kertaa Haminan Bastionissa 1990-luvulla jonkin aikaa Sillanpään tangokuninkuuden jälkeen.

– Sillanpää osaa ottaa yleisön, Väkevä sanoo.

– Rikostuomiot eivät kuulosta kivalta, mutta eivät ne laulutaitoon vaikuta.Väkevä mietti uskaltaako koronan takia lähteä keikalle, mutta innostui, kun kuuli siskonsa olevan menossa.

Kesäteatterin istumapaikkoihin oli merkattu noin puolentoista metrin turvavälit vihreillä ympyränmuotoisilla teipeillä. Kasvomaskien käyttäjiä ei yleisössä juuri näkynyt ja vain kahdella vanhemmalla rouvalla oli maskit.

Koronan vuoksi yleisömääriä rajoitettu

Sillanpään manageri Miia Valenko kertoo, että yleisö on löytänyt hyvin paikalle kiertueen aiemmilla keikoilla. Yleisömäärä kaikissa keikkapaikoissa on ollut koronan vuoksi rajoitettu. Sillanpää esiintyi viimeksi Lappeenrannassa vuonna 2017 Lappeenranta-salissa. Lauantai illan keikka oli Sillanpäälle ensimmäinen Lappeenrannan kesäteatterissa. Sillanpää itse muisteli yleisölle konsertoineensa Lappeenrannassa kymmeniä kertoja aiemmin.Vuodesta 2006 levy- ja lipunmyyntikojulla Sillanpään keikoilla toiminut Anne Nieminen kertoi 45 minuuttia ennen keikan alkamista myyneensä yksittäisiä lippuja. Lipun hinta oli 40 euroa.

Sillanpään vakiintuneeseen kannattajakuntaan kuuluu paljon ikäpolvea, joka yhä ostaa cd-levyjä. Vuoden 1995 tangokuningas on Suomen kaikkien aikojen kolmanneksi eniten levyjä myynyt artisti. Eräs rouva toi Sillanpään lähemmäksi levynmyyntitilassa toista sijaa pitävää Kari Tapiota ostamalla samalla kertaa 4 cd-levyä.– Vanhat levyt ovat kuluneet puhki, kertoi rouvan seuralainen Niemiselle.Lauantai-iltainen konsertti oli osa Sillanpään elokuussa neljä keikkaa kattavaa kesäteatterikiertuetta. Ennen Lappeenrantaa Sillanpää esiintyi viime viikonloppuna Hämeenkyrössä ja Vihdissä. Kiertueen päätöskonsertti on sunnuntaina Joensuussa.