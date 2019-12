Lemiläinen Unto Nikunen juhlii 100-vuotispäiviään upeimmalla mahdollisella tavalla — Urheilua ja runoja rakastava veteraani sai presidentti Niinistöltä kutsun Linnan juhliin

Unto Nikunen syntyi 6.12. vuonna 1919. Kahdessa sodassa taistelleen veteraanin elämään on kuulunut paljon myös onnea. Yli 80-vuotiaana hän kohtasi reilu 20 vuotta nuoremman Anjan. Itsenäisyyspäivänä he lähtevät yhdessä Linnan juhliin.