Huoli lasten turvallisuudesta poiki adressin Pontuksella — Päiväkodin johtaja pitää isoa piha-aluetta kaikin puolin turvallisena, eikä halua jaotella lapsia pienempiin ulkoryhmiin: ”Lasten liikkumisen turvallisuutta ei paranneta aidoilla”

Lokakuun alussa julkaistu nettiadressi on kerännyt jo yli 100 allekirjoitusta. Adressin perustaneen Maiju Laitinen kuopus on saanut useamman ison kolhun päiväkodin pihalla. Laitisen mielestä lapsia on kerralla liikaa piha-alueella, eikä valvonta riitä kaikkialle.