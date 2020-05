Lappeenrannassa siistitään katukuvaa kuudella huumeruiskuroskiksella

Aloite keräysastioihin tuli kuntalaisilta. Roskikset sijoitetaan paikkoihin, joista käytettyjä huumeruiskuja on löytynyt.

Lappeenrantaan tulee kuusi huumeruiskujen keräysastiaa. Roskikset sijoitetaan Sammonlahden, Voisalmen, Lauritsalan torin, Joutsenon kirjaston ja Kourulan k-marketin ekopisteen sekä maakuntakirjaston läheisyyteen, Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertovat yhteisessä tiedotteessaan.

– Tavoitteena on saada käytetyt neulat pois kaduilta, ehkäisevään päihdetyöhön erikoistunut Minna Piirainen Eksotesta kertoo.

Aloite keräysastioista on tullut kuntalaisilta. Paikat valittiin kuntalaisten ehdotusten, Lappeenrannan kaupungin puistotyöntekijöiden kokemuksen ja Eksoten terveysneuvontapiste Neupiksen yhteistyönä, Piirainen sanoo.

– On alueita, joista käytettyjä huumeruiskuja on löytynyt. Mietimme, miten voidaan alueita siistiä. Isoissa kaupungeissa ympäri Suomea on neulankeräysroskiksia katukuvassa.

Ruiskuja ja neuloja käsiteltävä varoen

Suonensisäisiä huumeita käyttävät voivat palauttaa käytettyjä neuloja ja ruiskuja Neupikseen, joka toimii Lappeenrannassa ja Imatralla.

Terveysneuvontapisteiden tehtävä on vähentää huumeidenkäyttöjen haittoja esimerkiksi vaihtamalla pistovälineitä uusiin. Viime vuonna Neupis jakoi noin 130 000 puhdasta ruiskua.

Vaihtomäärät ovat olleet hienoisessa kasvussa, Piirainen sanoo.

Huumeruiskuroskiksiin ei saa laittaa muita roskia. Käytettyjen ruiskujen ja neulojen kanssa pitää olla varovainen, jotta ei pistä itseään vahingossa.

Jos lapsi löytää käytetyn huumeruiskun, hänen pitäisi pyytää aikuista laittamaan ruisku roskikseen.