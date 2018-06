Toikansuon jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaassa lilluu tumma lientä, jonka pinnalla on paksua ruskeaa vaahtoa. Tältä näyttää kunnallinen jätevesi, kun se on käynyt läpi mekaanisen ja kemiallisen puhdistuksen. Lappeenrantalaisten vessojen pökäleitä ei enää näy — neste on juuri sopivaa tutkijoiden jäädytyskokeisiin.