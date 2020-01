Hakusessa unelmien kesätyöpaikka ja sen tekijä

Lappeenrannan teatterin lämpiö on perjantaina ääriään myöten täynnä ihmisiä, kun kesätyömessutapahtuma on houkutellut paikalle töistä haaveilevia henkilöitä ja parhaita tekijöitä havittelevia työnantajia.

16-vuotias lukiolainen Silja Suursalmi tutustuu messujen tarjontaan ensimmäinen kesätyöpaikka mielessä.

— En ole ollut vielä kesätöissä. Viime vuonna ei onnistunut, koska aloitin töiden etsimisen vähän liian myöhään, Suursalmi myöntää.

Hänellä on käsissä jo muutamia esitteitä ja käyntikortteja. Suursalmi kertoo olevansa avoin mille tahansa alalle, eikä vielä hirveästi tiedä mihin suuntaisi. Unelmien kesätyö olisi kuitenkin mahdollisimman monipuolinen ja positiivista olisi, jos siinä pääsisi käyttämään internet- ja sosiaalisen median taitoja ja toisaalta tekemään asioita käsin.

Parasta olisi, jos kesän aikana saisi tehdä useaa työtä.

— Kaksi viikkoa olisi hyvä, jos voisi ottaa monia erilaisia kesätöitä, voisi vaihtaa ja kokeilla erilaisia juttuja. Kuukausikin olisi ihan kiva, Suursalmi miettii.

Unelmien kesätyössä ei Suursalmen mielestä tarvitsisi nousta liian aikaisin aamulla, mutta työt tehtäisiin hyvissä ajoin ennen iltaa. Ympärillä olisi työkavereita, joilta voi tarvittaessa kysyä neuvoa.

— Haluaisin tehdä töitä porukassa. Voisi tulla aika yksinäinen olo muuten.

Pomoksi Suursalmi toivoo mukavaa ihmistä.

— Sellainen, joka osaa olla vähän rennommin, eikä koko ajan tarvitsisi olla niin muodollinen. Avoin. Ystävällinen, ymmärtäväinen ja sellainen, joka auttaa, jos tulee ongelmia, Suursalmi kertoo.

Mika Strandén Silja Suursalmi, 16, haaveilee kesätöistä.

Alaikäisellekin löytyy töitä, kun asenne on kohdillaan

Messupöytien toisella puolella ovat yritysten edustajat. Vuokratyötä välittävän Go on -yhtiöiden Laura Oinasmaa ja Antti Saira kertovat, että asiakasyritykset haluavat yleensä 18 vuotta täyttäneitä työntekijöitä, mutta he eivät poissulje nuorempien työllistämistä silloin, kun asenne on kohdillaan.

Unelmien kesätyöntekijällä ei Oinasmaan mielestä tarvitse välttämättä olla kokemusta, jos henkilö on oma-aloitteinen.

— Pitää olla aktiivinen ja osoittaa, että oikeasti haluaa töihin. Pitää osoittaa, että on työnhakuhousut jalassa, Oinasmaa kuvailee.

Monesti mainitaan, että yritykseen etsitään hyvää tyyppiä, mutta sen merkitys vaihtelee puhujasta riippuen.

— Hyvä tyyppi tarkoittaa meille motivoitunutta. Ei välttämättä pidä olla edes ulospäinsuuntautunut, Saira sanoo.

Hän muistuttaa, että ihmisiä on erilaisia. Joku ei puhu paljon, mutta on todella hyvä työntekijä.

— Hyvä tyyppi on käsitteenä hieman kuin joulupukin toivelista. Enemmän se on sitä, että oikea tyyppi ja oikea paikka kohtaavat, Oinasmaa jatkaa.

Mika Strandén Laura Oinasmaan mielestä tärkeintä on, että oikea tyyppi ja työ kohtaavat.

Kesäksi tarjolla noin tuhat työpaikkaa

Työ- ja elinkeinopalvelujen (te-palvelut) Virpi Siiri, Vesa Auvinen ja Hanna Poropudas arvioivat messupäivänä, että Etelä-Karjalassa on tulevana kesänä arviolta tuhat työpaikkaa. Auvinen uskoo, että osa työpaikoista ei koskaan ehdi tulla julkiseen hakuun, koska aktiivisimmat työntekijät ehtivät käydä kysymässä paikkaa ensin.

Suuri osa nuorten kesätöistä löytyy kunnalliselta puolelta. Tämän vuoden osalta pelin avasi Lappeenranta, joka ensimmäiset kesätyöpaikat tulivat hakuun perjantaina. Museoapulaisten paikkoja haetaan helmikuussa ja liikuntapaikkojen kunnossapitäjät maaliskuussa. Nuorimmat vuonna 2006 syntyneet hakijat otetaan työpajoihin ja apuohjaajiksi.

Esimerkiksi Imatralla työntekijöiden haku alkaa helmikuussa. Koululaisille ja opiskelijoille tarkoitettuja paikkoja on noin 40, joista nuorimmat 2003 syntyneitä. Taipalsaarelle haku on maaliskuussa ja tarve 25 työntekijää. Savitaipale on puolestaan jatkamassa kesätyötukikokeilua, jossa kunta on varannut paikallisille yrityksille 28 000 euroa tukea nuorten työntekijöiden palkkaamiseen.