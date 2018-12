Lappeenrannan valtuusto pui tänään alijäämäistä talousarviota — rahoitusjohtaja Jari Iskaniuksen mukaan päättäjien kriisitietous on hyvää tasoa

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina vuoden viimeiseen kokoukseensa perinteisesti talousasioiden äärelle.

Esityslistalla on Lappeenrannan ensi vuoden talousarvio, joka on jäämässä alijäämäiseksi Tällä kertaa lopullista miinusmerkin pituutta on vaikea arvioida, sillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten alijäämä syö myös ensi vuonna kaupungin tulosta.

Talousarvion mukainen alijäämä on ensi vuonna noin 6,2 miljoonaa euroa. Mikäli Eksote tekee arvioidun noin kahdeksan miljoonan euron alijäämän ensi vuonna, Lappeenrannan siivu koko kakusta on reilut neljä miljoonaa euroa. Näin alijäämä voi nousta jo yli kymmeneen miljoonan euroon.

— Valtuusto saa käsiinsä budjetin, joka kuvaa hyvin sitä, mistä olemme kesästä lähtien puhuneet. Meidän on saatava jatkossa menot samalle viivalle tulojen kanssa. Kovin pitkään alijäämiä ei voida tehdä, sanoo ensi kertaa budjetin valmistelussa rahoitusjohtajana toiminut Jari Iskanius.

Ei ylimääräisiä menoesityksiä

Alijäämän kattamisessa Lappeenrantaa auttaa parin edellisvuoden vahvat tulokset.

Iskaniuksen mukaan poliittisten päättäjien kriisitietous on hyvää tasoa.

— Valmistelun aikana ylimääräisiä menoesityksiä ei tullut. Päättäjät tiedostavat taloudellisen tilanteen ja enemmän siellä mietittiin, miten menokehitystä saadaan jatkossa rajoitettua.

Valtuusto saa maanantaina käsiinsä budjetin, jossa investoinnit nousevat noin 36 miljoonaan euroon. Tosin investointien määrä on todellisuudessa tätä korkeammalla tasolla, sillä kuluvalta vuodelta siirtyy ensi vuodelle erilaisia investointeja noin kymmenen miljoonan euron edestä.

Investoinneissa kouluja ja liikuntaa

Suurimpia kohteita ovat keilahallin ja urheilutalon peruskorjaus, joka nielaisee ensi vuonna lähes seitsemän miljoonaa euroa. Muita miljoonakohteita ovat koulut ja päiväkodit.

Esimerkiksi vuonna 2021 valmistuvaan Lauritsalan kouluun uppoaa viisi miljoonaa euroa ja samana vuonna valmistuvaan Joutsenon kouluun 3,8 miljoonaa euroa. Kourulan päiväkotikouluun ja keskustan päiväkotiin Lappeenranta investoi yhteensä reilulla kolmella miljoonalla eurolla.

Lisäksi Lappeenranta investoi väyliin ja kunnallistekniikkaan yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.

Investointiputkeen vauhtia

Ensi vuosi on Lappeenrannalle vasta rajun investointiputken alkua.

Taloussuunnitelmassa vuonna 2020 on 63 miljoonan euron investointivaraus ja vielä vuonna 2021 yli 50 miljoonan euron varaus. Noihin vuosiin osuu näillä näkymin muun muassa uuden jäähallin rakentaminen tai nykyisen perusparannus.

Investointiohjelma tarkoittaa kaupungin lainamäärän lisääntymistä lähes sadalla miljoonalla eurolla vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lappeenrannan koko kaupunkikonsernin lainakanta on kasvamassa noin 105 miljoonalla eurolla, missä on mukana Lappeenrannan Energian jäteveden puhdistamohankkeen käynnistyminen.

Kaupungin lainakanta on arvion mukaan vuoden 2019 lopussa 223 miljoonaa euroa eli 3055 euroa/asukas. Koko konsernin osalta vastaavat luvut ovat 517,5 miljoonaa euroa eli 7090 euroa/asukas.