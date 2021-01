Vuosi aloitettiin Etelä-Karjalassa yhdeksällä uudella koronatartunnalla – Tartuntoja todettiin Lappeenrannassa sekä Imatralla neljä ja Ruokolahdella yksi

Etelä-Karjalassa todettiin perjantaina 1. tammikuuta yhdeksän uutta koronatartuntaa. Tartunnat käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronatilastosta.

Uusia tartuntoja todettiin Lappeenrannassa ja Imatralla neljä sekä Ruokolahdella yksi.

Tartuntoja on todettu koko pandemian aikana Lappeenrannassa 142, Imatralla 67, Ruokolahdella 11, Parikkalassa ja Savitaipaleella 5, Luumäellä ja Rautjärvellä kuusi sekä Taipalsaarella 9.

Lemi ei näy THL:n tilastossa, koska kunnassa on todettu alle viisi koronatartuntaa.

Eksoten ja THL:n ilmoittamissa tapausmäärissä voi olla eroja ja tilastotiedot voivat päivittyä takautuvasti.

Koko maan koronatilanne

Suomessa on raportoitu 296 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 3 821 tartuntaa. Tämä on 2 003 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä Suomessa on raportoitu pandemian alusta saakka 36 403 koronavirustartuntaa. Parantuneita arvioidaan olevan noin 29 000 eli noin 80 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio on päivitetty keskiviikkona.

Taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä alle 70 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden koko Suomessa viimeisen kahden viikon ajalta.

Korkein ilmaantuvuusluku on edelleen Varsinais-Suomessa, missä on raportoitu alle 134 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Toiseksi suurin luku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alle 125. Ilmaantuvuus on ollut viime aikoina laskussa molemmilla alueilla, kuten myös koko Suomessa. Muilla alueilla ilmaantuvuus on alle koko maan keskiarvon.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli vuodenvaihteeseen mennessä raportoitu 561.