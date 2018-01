Sanomalehtiviikko alkaa maanantaina — Etelä-Saimaasta löytyy lapsille ja nuorille sopivia kysymyksiä ja pieniä tehtäviä Näköislehti on avoinna kaikille maanantaista perjantaihin. Katja Juurikko Sanomalehtiviikolla koulussa luetaan uutisia eri välineillä ja pohditaan mediaa.

Maanantaina alkavan Sanomalehtiviikon kunniaksi Etelä-Saimaa julkaisee viikon jokaisena arkipäivänä kysymyksiä ja pieniä tehtäviä koululaisille. Näköislehti on avoinna kaikille maanantaista perjantaihin, ja koululaisille suunnatut kysymykset löytyvät myös sieltä. Näköislehti on Etelä-Saimaan verkkosivuilla osoitteessa esaimaa.fi.

Etelä-Saimaa painottaa tämän vuoden Sanomalehtiviikolla erityisesti alakoulujen kuutosluokkia. Koulut ovat saaneet tilata lehtinippuja, jotka toimittaja Jenni Hirvinen vie kouluihin vieraillessaan niissä.

Sanomalehtien ja koulujen yhteistä Sanomalehtiviikkoa vietetään 29.1.—2.2. Tämän vuoden teemana on ”Sinulla on oikeus tietää”, ja viikon aikana kouluissa ympäri maan käsitellään median luotettavuutta ja mediaetiikkaa.



Sanomalehtiviikko on yksi suurimmista mediakasvatustapahtumista Suomessa. Sen on tarkoitus opettaa lapsille ja nuorille kriittistä medianlukutaitoa ja myös antaa eväitä oman mediankäytön tutkailemiseen.