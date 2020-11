Jaakko Hasu on viime vuosien aikana ollut mukana luomassa pumptrackeja Imatralle ja Ruokolahdelle sekä toteuttamaasa Saimaan saaristoreittiä ja erilaisia pyöräilytapahtumia seudulle.

Imatralainen Jaakko Hasu on viime vuosina ollut kotikaupungissaan monessa mukana. Kuntalaisaktiivisuudestaan osallistu ja vaikuta -palkinnolla palkittu Hasu on ollut vuosia mukana Imatra MTB -maastopyörätapahtuman järjestelyissä, ja sen lisäksi hän on ollut vahvasti mukana rakentamassa pumptrackeja Karhumäelle sekä Ruokolahdelle.