Etelä-Karjalan toimintamalli lasten lainvastaisiin tekoihin puuttumisesta on saanut opetusalan turvallisuuspalkinnon.

Suomen Palopäällystöliiton perusteluissa sanotaan, että lainvastaisten tekojen työryhmä on laatinut koko maakuntaan yhteisen ohjeistuksen, jonka mukaisesti kiusaamiseen ja lainvastaisiin tekoihin on puututtu alueen kouluissa hyvällä menestyksellä.

– Ainahan palkinnot lämmittävät. Tärkein palkinto on se, että tekemämme työ on alkanut tuottaa tulosta, Joutsenon koulun apulaisrehtori Anu Urpalainen sanoo.

Urpalainen kertoo, että esimerkiksi Joutsenon koulussa käydään joka vuosi jokaisen luokka-asteen oppilaiden kanssa läpi, mitä ovat lainvastaiset teot ja mitä vaikutuksia niillä voi olla.

– Ekaluokkalaisten kanssa puhe on erilaista kuin yläluokilla, joissa keskustelu ja taso on erityyppistä.

Huoltajille toimintamallista kerrotaan vanhempainilloissa, ja materiaali löytyy myös Wilmasta linkin takaa.

Opettajille ja muille ammattilaisille toimintamalli antaa tukea siihen, että laittomiin tekoihin puututaan samalla tavalla eri kouluissa ja eri puolilla Etelä-Karjalaa, Urpalainen toteaa.

– Meillä on nollatoleranssi kiusaamistekoihin ja lainvastaisiin tekoihin. Se, että meillä on yhtenäiset toimintaohjeet, kuinka menetellä, on tärkeää.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvat kunnianloukkaukset, viestintäsalaisuuden rikkomiset ja epäasiallinen käyttäytyminen ovat tyypillisiä lainvastaisia tekoja, joita Joutsenon koulussa on selvitelty.

– Aika ajoin tulee näpistyksiä, mutta ne ovat vähenemässä, Urpalainen sanoo.

Pahoinpitelyt ja näpistykset ovat tyypillisiä alle 15-vuotiainen tekemiä lainvastaisia tekoja, joita nuorten oikeusedustaja Maija Ström-Ripatti kohtaa työssään. Ström-Ripatti työskentelee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote).

Uusiminen on harvinaista

Jos alle 15-vuotias tekee jonkun lainvastaisen teon, sitä käsitellään kasvatuksellisessa keskustelussa, jossa ovat läsnä lapsi, huoltajat, nuorten oikeusedustaja sekä poliisi, Ström-Ripatti kertoo.

Tavoitteena on selvittää, mikä on johtanut kyseiseen tekoon ja saada lapsi ymmärtämään, että mitä teosta voi seurata.

– Jos on tapahtunut koululla, tärkeää on, miten koulussa asiaa on käsitelty. Määrätyissä tilanteissa voimme jalkautua koululle selvittämään asiaa huoltajien kanssa, Ström-Ripatti sanoo.

Uusiminen on Ström-Ripatin mukaan todella harvinaista sen jälkeen, kun teko on käyty perusteellisesti läpi.

– Muutamia aina välillä tulee, mutta prosentuaalisesti se on pieni määrä.