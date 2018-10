Imatran sinisten varapuheenjohtaja Erkki Saarimäki on tuohtunut Imatraa viime aikoina kiusanneista ilkivallanteoista. Saarimäki nostaa esiin muun muassa kaupunkipyörien rikkomisen ja Kosken koulun tahallaan aiheutetun vesivahingon.

— Tämä on mennyt niin törkeäksi täällä Imatralla kun olla ja voi. Myö mietittiin sellaista asiaa, että me olemme valmiit maksamaan 1000 euroa sellaiselle, joka paljastaa näitä tihutyöntekijöitä, Saarimäki sanoo.

1000 euron vinkkipalkkion on kerätty Saarimäen mukaan vapaaehtoisten sinisten omasta rahapussista. Palkkion kokonaissumma on 1000 euroa. Mikäli ilmiantoja tulee enemmän, jaetaan se ilmiantajien kesken. Saarimäki toivoo, että vinkkipalkkio aktivoisi asioista jotain tietäviä tekemään ilmoituksen poliisille.

— Me ollaan huolissaan siitä, että ilkivalta on viime aikoina hirveästi lisääntynyt. Tässä on meidän kaikkien verorahoista ja turvallisuudesta kysymys. Tuhopoltot, vesivahingot ja rikkominen — eihän ne ole mistään kotoisin. Tämä koituu meidän kaikkien lompakoille, jatkaa Imatran sinisten puheenjohtaja Petri Mutikainen.

— Myö kyllä tuodaan julki se poliisien kautta, ketkä sen on tehneet, jos se on suinkin mahdollista, Saarimäki sanoo.

Suomessa rikoksesta epäillyn nimiä ei normaalisti kerrota julkisuuteen ja tuomittujen kohdallakin vain silloin, kun asiasta annettu tuomio on yli kaksi vuotta. Tämä on käytäntö, johon esimerkiksi media on sitoutunut.

— Se on ihan totta, mutta myö halutaan muutosta. Eihän siitä tule mitään, että nämä nulikat saa tehdä ihan mitä ne haluaa. Kyl mie uskoisin, että ne vähentää, sillä tuleehan siitä aikamoinen häpeä, jos se tulee julkiseksi, että kuka se pahantekijä on.

ANU PAKARINEN Imatran siniset haluavat saada ilkivallan kuriin. Kuvassa sinisten paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Petri Mutikainen ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Erkki Saarimäki.

Ilkivalta käy kalliiksi

Ilkivallan tekijöihin Saarimäki vetoaa sanomalla, että pahanteko pitäisi lopettaa, sillä se on aina jostain hyvästä pois.

— Työ tuhoatte koko ajan omia rahojanne ja veromarkkoja. Näitä veromarkkojahan myö joudutaan maksamaan koko ajan lisää ja kun tehdään ilkivaltaa. Se on jostain hyvästä pois, esimerkiksi koulutuksesta, kunnallisylläpidosta, sairaanhoidosta, vanhuksien hoidosta vai vaikka nuorten liikunnasta.

Mutikainen toivoo, että palkkiolla saataisiin ilkivalta loppumaan ja tekijät vastuuseen.

— Ollaan huolissaan kuntalaisten omaisuudesta ja turvallisuudesta. Ilkivalta ei ole meistä oikein, se tuntuu pahalta, Mutikainen sanoo.

Saarimäki myös peräänkuuluttaa sivullisten vastuuta, jotta jokainen joka tietää tai näkee jotain, tekisi asiasta ilmoituksen, eikä vain kääntäisi selkäänsä. Syyksi ilkivallan tekoihin Saarimäki pohtii esimerkiksi kotikasvatuksen puutetta.

— Kaikkihan lähtee kotikasvatuksesta. Pitäähän meidän saada arvot kohdalleen ja tällä hetkellä ne eivät ole kohdallaan Imatralla. Kukas spray-maalaa ja kuka laskee vedet lattialle koulurakennuksiin? Tämä pahoinvointi on niin rankkaa, että tähän on saatava joku tolkku, Saarimäki päättää.

Poliisi muistuttaa maltista

Rikoskomisario Ari Järveläinen Kaakkois-Suomen poliisista sanoo, ettei erilaisten vinkkipalkkioiden maksamisessa sinänsä ole mitään uutta. Joskus asianomistaja on luvannut vihjepalkkion läpimurtoon johtaneesta vihjeestä. Poliisi kuitenkin suhtautuu vihjepalkkioon suurella varauksella, koska niillä saattaa olla vaikutusta rikostutkinnan objektiivisuuteen.

— Yleillä tasolla, jos rikokset selviävät, niin se on hyvä asia, Järveläinen sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että jos kansalainen tuo rikoksesta epäillyn nimen julkisuuteen, voi asian julkiseksi tehnyt henkilö itse syyllistyä rikokseen. Joissain tapauksissa siinä voivat täyttyä esimerkiksi kunnianloukkauksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tunnusmerkistö.

Rikosten määrässä ei Järveläisen mukaan ole Imatralla viime aikoina tapahtunut muutoksia.

— Ei näytä siltä, että rikollisuus olisi määrällisesti lisääntynyt. Jossain vaiheessa oli graffiti-ilmiö, joka näkyi katukuvassa, mutta nyt sekin on vähän hiljentynyt. Mutta sitä en allekirjoita, että rikollisuuden osalta tilanne olisi jotenkin käsistä ryöstäytynyt.