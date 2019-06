Miehen saama rikoshyöty on huomattava. Poliisia työllistää Imatralla myös kaksi 1990-luvulla syntynyttä miestä, jotka myyvät jatkuvasti olematonta tavaraa verkossa.

Poliisi otti perjantaina kiinni ja vangitsi vuonna 1976 syntyneen imatralaismiehen epäiltynä nettipetosten tehtailusta.

Miehen epäillään syyllistyneen yksinomaan tänä keväänä 67 verkossa tapahtuneeseen petokseen. Mies on poliisin mukaan myynyt tori.fi -palvelussa olematonta tavaraa, esimerkiksi sähköperämoottoreita, autonrenkaita, muistikortteja, polkupyöriä ja työkaluja. Yksittäisten tavaroiden arvo on ollut yleensä 100—200 euroa.

— Raha on päätynyt myyjälle, mutta ostaja on jäänyt ilman tavaraa. Rikosilmoituksia on tullut ostajilta eri puolelta Suomea, kertoo rikoskomisario Ari Järveläinen Kaakkois-Suomen poliisista.

Mies on syyllistynyt nettipetoksiin myös aiemmin. Järveläinen arvioi yksinomaan tämän kevään tapausten miehelle tuomaksi rikoshyödyksi noin 10 000 euroa.

— Kaikista tapauksista ostajat eivät varmasti tee edes rikosilmoitusta, tietää Järveläinen.

Mies on tällä hetkellä pidätettynä.

— Häntä kuulustellaan ja hänen tilinsä jäädytetään. Asianomistajille palautetaan rahat, jos palautettavaa on. Yleensä kuitenkin raha on ehtinyt jo kiertoon.

Myös vuonna 1995 ja 1993 syntyneet imatralaismiehet rötöstelevät verkossa

Poliisia työllistää myös kaksi nuorempaa imatralaismiestä, jotka myyvät olematonta tavaraa netissä.

Vuonna 1995 syntyneen imatralaismiehen epäillään syyllistyneen viimeisen puolen vuoden aikana noin 30 petokseen.

— Hän on parhaillaan matkustuskiellossa.

Vuonna 1993 syntyneellä imatralaismiehellä on kontollaan niin ikään kymmeniä petostapauksia.

— Hänen osaltaan pari tapausnippua on lähtenyt jo syyteharkintaan. Se ei ole kuitenkaan häntä hidastanut, vaan uusia tapauksia tulee jatkuvasti.

Myyjiin ei pidä luottaa sokeasti

Järveläinen kehottaa verkosta tavaraa ostavia noudattamaan entistä suurempaa valppautta.

— Tuntemattomaan myyjään ei pidä luottaa sokeasti, vaikka hän vaikuttaa puhelimessa kuinka luotettavalta ja miellyttävältä.

Nettipetoksia tehtailevia ei ole helppo saada lopettamaan toimintaansa.

— Matkustuskielto ja ilmoittautumisvelvollisuus eivät riitä katkaisemaan rikoskierteitä. Pitäisi pystyä estämään tekijöiden olo some-maailmassa ja se ei ole mahdollista. Jos on rikollinen tahto, välineet saa helposti hankittua.

Nettipetokset ovat yleensä lieviä omaisuusrikoksia, joiden tutkinnassa ajavat edelle vakavammat rikokset.

— Jos ilmoituksia alkaa tulla kymmeniä, puuttumiskynnys kuitenkin mataloituu, toteaa Järveläinen.