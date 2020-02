Pelastuslaitos poistaa vettä kellarista Imatralla ja Ylämaalla

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on maanantaina aamupäivällä poistanut vettä kahdesta kellarista.

Ensimmäinen ilmoitus tuli Imatran Sotkulammentieltä, jossa omakotitalon kellariin tuli vettä.

– Siellä on ilmeisesti jokin kaupungin viemäri vähän tukossa. Siitä johtuu tämän veden tuleminen. Pelastuslaitos ja kaupunki ovat yhdessä vettä poistamassa, päivystävä palomestari Toni Jaako sanoo.

Ylämaalla Likolammintiellä sijaitsevaan omakotitalon kellariin on myös tullut vettä.

– On vähän epäselvää, että mistä vesi on tullut. Siellä on kanssa pelastuslaitos poistamassa vettä, Jaako toteaa.

Ilmoitus pienestä vahingontorjunnasta Imatralla tuli kello 9.13 ja Lappeenrannan Ylämaalla kello 9.27.