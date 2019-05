Oppilas esitteli Lappeenrannan Kaukaan koulussa teräasetta — Poliisi käsittelee rikollisena tekona

Yhdellä oppilaalla oli Kaukaan koulussa Lappeenrannassa keskiviikkona mukana teräase.

Rehtori Marika Haapalaisen mukaan tämä tuli ilmi sanallisessa tilanteessa oppilaiden kesken, ja asiaa on selvitetty yhteistyössä poliisin kanssa. Asiasta on kerrottu myös koteihin Wilman välityksellä.

Haapalainen korostaa, että kukaan ei ole vahingoittunut eikä vahingoittumisen vaaraa ole ollut. Kyseiset oppilaat lähtivät koulun jälkeen kotiin, ja koulutyö on muutenkin jatkunut normaalisti.

— Eihän tällainen yleistä ole. Meidän velvollisuutemme on puuttua välittömästi ja selvittää asiat. Koulun kuuluu tarjota kaikille turvallinen koulupäivä.

Komisario Jarno Saarisen mukaan tilanne ei ole ollut vakava eikä siinä suoraan ole uhattu ketään.

— On esitelty hienoa linkkuveitsi-tyyppistä välinettä. On epäselvää, onko terä ollut näkyvillä tai mikä linkkarin tarkoitus tilanteessa on ollut.

Saarisen mukaan on kuitenkin selvää, että julkisella paikalla ei kuulu tuollaista välinettä ilman perusteltua syytä kuljettaa mukana eikä varsinkaan ryhtyä sitä esittelemään.

— Jollain remonttimiehellä voi olla veitsi mukana, mutta koululaisella ei sellaista koulussa kuulu olla. Lapsi ei välttämättä tällaista ymmärrä.

Teko on kuitenkin rikollinen, ja nimike on tässä vaiheessa toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapito julkisella paikalla.

— Ennalta estävän toiminnan ryhmä tätä selvittää. Alkupuhutukset on jo tehty ja vanhemmat ovat asiasta tietoisia.

Kaukaan koulussa on luokat 1.-6. Veitsi oli kuutosluokkalaisella. Jos henkilö olisi täysi-ikäinen, tulisi sakko ja väline tuomittaisiin menetetyksi. Saarinen ei tässä vaiheessa ota seuraamukseen kantaa.

— Ei tällaista usein tapahtu. Tämän vuoden aikana on monenlaisia nikikkeitä kouluissa käsitelty, mutta ei tällaista.