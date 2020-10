Venäläiset kiinteistönomistajat pääsevät Suomeen tekemään välttämättömiä huoltotoimenpiteitä

Rajavartiolaitos on päivittänyt ohjeistustaan matkustusrajoituksista. Matkan välttämättömyys on todistettava rajanylityspaikalla.

Suomessa kiinteistön omistavat venäläiset saavat torstaista eli lokakuun alusta lähtien matkustaa Suomeen. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Rajavartiolaitos on päivittänyt ohjeistustaan ja sallii nyt venäläisten kiinteistönomistajien tulla Suomeen, jos heidän on välttämätöntä päästä huoltamaan tai kunnostamaan kiinteistöjään ja jos viivästys aiheuttaisi merkittävää haittaa kiinteistölle.

Vain kiinteistön omistaja voi päästä Suomeen. Matkan välttämättömyys täytyy todistaa rajalla.

Suomen–Pietarin pääkonsulaatista kerrotaan Helsingin Sanomille, että omistajan on voitava todistaa, että kiinteistöstä on rikkoutunut tai rikottu jotain. Huoltotoimenpiteiden on oltava sellaisia, joita esimerkiksi paikallisen mökkitalonmiehet eivät voi hoitaa.

Suomi ja Venäjä sulkivat itärajan matkailijoilta koronaviruspandemian vuoksi maaliskuussa. Tavaraliikenne on jatkunut.

Tähän asti Suomeen on voinut saapua Venäjän kansalainen pakottavassa perheasiassa. Sellainen on esimerkiksi oman lapsen syntymä, seurustelusuhde tai lähiomaisen vakava sairaus.