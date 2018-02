Ruokolahtelainen Seppäsen perhe vaihtoi auton polkupyörään — Lapsiperheen logistiikka hoituu nyt jalkavoimin Kertun koulumatka, Jalon eskarimatka ja Toivon päiväkotimatka sujuu nykyään ekologisesti ja ekonomisesti. Isä Matille pyöräily on maistunut aina. Mari Pajari Matti Seppänen on ajanut aina paljon pyörällä, sekä työmatkoina että harrastuksena. Uudella menopelillä lasti on asteen raskaampi, sillä kyydissä istuvat Kerttu, Toivo ja Jalo.

Ruokolahtelainen Matti Seppänen aloitti helmikuisen perjantaiaamunsa lapsiperheelle tuttuun tapaan: Huolehtimalla jälkikasvulle vaatteet päälle ja reput selkään, ja sen jälkeen passittamalla heidät koulu- ja päiväkotimatkalle.

Seppänen ei kuitenkaan huiskuttanut ovelta lapsille hyvästiksi, saati hypännyt auton rattiin. Perheenisä sonnustautui itsekin pakkasaamuun soveltuvaan asuun ja istui pyörän selkään. Lasten aamulogistiikka hoituu nimittäin tässä perheessä isän jalkavoimin.

Vaimon idea laittoi homman liikkeelle

Tupunahan tämän keksi, sälyttää Matti Seppänen alkuperäistä ideaa vaimolleen. Perhe päätti kuukauden päivät sitten luopua toisesta henkilöautosta ja hankkia kuljetukseen soveltuvan pyörän.

Oikeanlainen löytyi kansainvälisestä verkkokaupasta. Kyse on hollantilaisvalmisteisesta pyörästä, joka on varustettu etuosan kookkaalla kuljetuslaatikolla. Seppästen versiossa siinä on juuri lasten istumiselle sopivat penkit.

Pyöräily maistuu perheen pojille

Seppänen on pyöräillyt koko elämänsä. Nuorempana harrastus oli totisempaa, mutta kilpapyöräilijänä hän ei silti itseään ole koskaan pitänyt. Seppänen on ottanut tuntumaa kaksipyöräisiin sekä maantiellä että maastossa, eikä outo ole velondromeilla käytettävä ratapyöräkään.

Pyöräilyinto ei ole ihan kaikkiin lapsista tarttunut. Kerttu pudistaa tiukasti päätään kysymykselle, tykkääkö hän pyöräillä.

Mari Pajari Seppäsen perheen pojat Jalo (vas.) ja Toivo ovat perineet pyöräilyinnon isältään. Molempien toiveena on päästä pian huristelemaan BMX-mallin pyörillä. Selin oleva Kerttu sen sijaan nauttii enemmän pyörän kyydissä olosta.

Sen sijaan pikkuveljet Jalo ja Toivo ovat isänsä mukaan enemmän pyörien perään. Kotikulmien lisäksi pyöräilyä on heidän kanssa harrastettu temppuradoilla Imatralla asti. Kummankaan pojan toiveissa ei kuitenkaan ole isän nykyisen menopelin kaltainen ajoneuvo, vaan monen nuoren miehen välttämättömyys.

— BMX:äähän he molemmat toivovat, Seppänen toteaa.

Uusi pyörä voi tuoda myös tuloja

Kuljetuspyörän hinta nousee versiosta riippuen useampiin tuhansiin euroihin. Seppäsillä pyörä korvasi auton, jonka kilometrimittariin kertyi vuosittain kymmenisen tuhatta kilometriä.

Ihan niin paljon matkaa Seppänen ei usko nykyisellä kulkuneuvolla taittuvan, mutta Rasilan raitilla pyörä tulee tulevaisuudessa näkymään. Perhe aikoo käyttää uutta pyörää kaikessa taajamassa liikkumisessa. Kesällä reviiri todennäköisesti laajenee Imatralle ja muille lähiseuduille.

— Veikkaisin kilometrimäärän vuositasolla nousevan tuhansiin.

Seppäsellä kytee myös haave liiketoiminnan käynnistämisestä pyörän ympärille. Idea on vasta kypsymässä, mutta papereitakin on jo pyöritetty.

— Ihan vakavassa harkinnassa se on. Toiminta, joka liittyisi sekä pyörään että liikkumiseen, Seppänen pohtii.