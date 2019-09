Parikkalan rajanylityspaikka aukeaa 2024 — Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen: Loistava uutinen!

Parikkalan rajanylityspaikka aukeaa kansainväliselle rajaliikenteelle vuonna 2024.

Parikkalan rajanylityspaikan avaamisesta kerrottiin tiistaina, kun Antti Rinteen (sd.) hallitus kertoi ensi vuoden budjetistaan.

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen pitää hallituksen linjausta loistavana uutisena Parikkalan ja Savonlinnan alueille.

— Olen ollut mukana keskusteluissa viime aikoina ja täytyy sanoa, että tämä lämmittää mieltä. On enemmän kuin hienoa, että asia etenee näinkin nopeaa vauhtia. On hienoa, että asia esitetään hallituksen tiedotteessa näinkin selvästi.

Huuskonen muistuttaa, että edessä on paljon työtä Suomen ja Venäjän viranomaisten kesken. Aikaa ei Huuskosen mukaan ole paljon, jos avaaminen tapahtuu vuonna 2024.

— Päätös edellyttää noottien vaihtoa Suomen ja Venäjän välillä. Sen jälkeen alkaa molempien maiden viranomaisten valmistelutyö.

Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen on osa hallituksen Savonlinna-pakettia.

— Savonlinnaan lisätään 150 uutta ammattikorkeakoulualoituspaikkaa vuodesta 2020 lähtien sekä käynnistetään valmistelu Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan avaamiseksi vuonna 2024. Lisäksi hallitus edistää Saimaan norppa-alueen pääsyä Unescon maailman luonnonperintökohteeksi, todetaan hallituksen tiedotteessa.

"Ei ole pois muilta rajanylityspaikoilta"

Keskustan lappeenrantalainen kansaedustaja Ari Torniainen sanoo, että valmistelutyö alkaa ensi vuonna sisäministeriön johdolla.

Sitä ennen eduskunnan pitää hyväksyä hallituksen budjettiesitys.

— Kirjaus on selvä ja valmisteluun sekä investointeihin varataan erikseen rahat budjettikehykseen, Torniainen sanoo.

— Tämä tarkoittaa sitä, että Parikkalaan varattavat rahat eivät ole pois muilta rajanylityspaikoilta.

Maakuntajohtaja hehkuttaa päätöstä

Pitkään Parikkalan avaamista ajanut maakuntajohtaja Matti Viialainen oli tiistaina riemuissaan. Hänen mukaansa rajanylityspaikan kansainvälistyminen avaa uusia mahdollisuuksia alueen yrittäjille ja koko Etelä-Karjalan maakunnalle.

— Tässä vaiheessa tärkeintä on, että yrittäjillä on tieto rajanylityspaikan avaamisesta. Nyt he uskaltavat investoida tulevaisuuteen, kun sisäministeriö ryhtyy valmistelemaan avaamista. Tämä tuo lisäpuhtia Savonlinnan seudulle, Etelä-Karjalan teollisuudelle ja matkailulle, Viialainen uskoo.

Aiempien selvitysten perusteella rajanylityspaikan avaaminen voisi tuoda rajanylityspaikan läheisyyteen uusia työpaikkoja jopa 380 henkilötyövuoden verran.

Rajanylityspaikka työllistää avautuessaan noin 40 henkilöä. Investoinnit rajalle ovat Viialaisen arvion mukaan hieman yli 20 miljoonaa euroa.

Ministeri Kosonen: Itä-Suomi tarvitsee erityistoimia

Suomen rajaviranomaiset ovat olleet aiemmin nihkeitä Parikkalan avaamiselle. Esimerkiksi rajavartiolaitos on todennut, että muilla rajanylityspaikoilla on vielä runsaasti tilaa rajanylitysmäärien kasvulle.

Savonlinnalainen kulttuuri- ja opetusministeri Hanna Kosonen (kesk.) sanoo, että hallitus halusi koko Savonlinna-paketillaan laittaa vauhtia Itä-Suomen kehitykseen.

Kosonen sanoo, että nopeasti tehdyn ja monet yllättäneen päätöksen taustalla on pitkään tehty alueellinen edunvalvontatyö.

— Itä-Suomen tilanne on sellainen, että alue vaatii erityistoimia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi koko Itä-Suomen kehittymiseen. Lisäksi hallituksen painopisteenä ovat työllisyys ja uudet investoinnit, joita esimerkiksi Parikkalan rajanylityspaikan uskotaan tuovan tullessaan.

