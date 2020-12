Kommentti: Koronavuosi osoitti, että kuka tahansa voi joutua leipäjonoon

Vähävaraisten auttaminen nousee ajankohtaiseksi joka vuosi joulun alla, mutta avun tarve ei lopu, kun pyhät ovat ohi.

Hyvin toimeentulevat ja työssäkäyvät palaavat joulun jälkeen arkeen, jossa odottavat työpaikka, varma toimeentulo ja arjen pienet luksukset: Netflix, kampaajakäynnit kuukauden tai parin välein ja huolettomat visiitit ruokakauppaan.

Kun arki on turvallista ja mukavaa, ei tule ajatelleeksi, että kaikilla ei ole. Hyvän omatunnon voi ostaa joulukeräyksellä, mutta ei köyhälle ruokaa koko vuodeksi. Vähävaraisella perheellä seuraavaan jouluavustukseen on pitkä matka.

Kun köyhä on selvinnyt pitkistä pyhistä, on edessä vielä pahempi epävarmuus. Ne rahat, jotka on raavittu kasaan, jotta lapsille saadaan joululahjoja, tuntuvat tammikuussa tyhjinä kukkaroina. Leipäjonot jatkavat kiemurteluaan, eikä köyhiä voi lakaista sivuun loppiaisena, kun joulukoristeet pakataan varastoon.

Työttömiä 27 000 enemmän

Tilastokeskuksen tuoreen tulonjakotilaston mukaan pienituloisten määrä kasvoi viime vuonna koko maassa. Koronapandemia on pahentanut tilannetta, ja vuoden 2020 luvuista odotetaan vielä heikompia.

Monenlaisia madonlukuja onkin jo luettu. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli marraskuussa työttömiä 27 000 enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kaikkiaan 312 700 työtöntä työnhakijaa, mikä on 88 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli noin viisinkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Te-toimistojen korkeissa luvuissa näkyy se, että työttömiksi työnhakijoiksi ovat ilmoittautuneet myös kokoaikaisesti lomautetut.

Tilastokeskuksen viimeisimmät tiedot viittaavat siihen, että koronan vaikutukset ovat kohdistuneet etenkin nuoriin ja naisiin sekä työntekijäasemassa oleviin. Vuoden loppupuoliskolla palkansaajia oli 37 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja heistä runsas enemmistö oli 15–24-vuotiaita.

Väheneekö köyhyyden häpeäleima?

Koronapandemia osoitti, että kuka tahansa voi joutua silmätysten köyhyyden kanssa, mikä on surullista, sillä työn menetystä ei toivoisi kenellekään. Mutta ehkä yllättävä vuosi vähentää köyhyyden ympärillä olevaa häpeäleimaa, oletuksia ja ennakkoluuloja. Kun kenestä vain voi tulla vähävarainen, ymmärtää kuka tahansa, että köyhyys ei ole kenenkään vika tai syy, eikä se ole laiskuutta tai tyhmyyttä.

On hankalia olosuhteita ja niiden uhreja. On yksinhuoltajia, jotka hoitavat vaikean diagnoosin saanutta lasta, eivätkä pysty tekemään kokopäivätyötä. On masentuneita, työkykynsä menettäneitä vanhempia, jotka haluaisivat jaksaa, mutta eivät jaksa.

Etelä-Saimaan jutussa vähävaraiset eteläkarjalaiset vanhemmat kertoivat kokemastaan huonommuuden tunteesta ja häpeästä, mikä satuttaa heitä jo muutenkin vaikeassa elämäntilanteessa.

Todellista auttamista on paitsi osallistuminen joulukeräyksiin myös köyhyyden ja erilaisten elämäntilanteiden ymmärtäminen. Uudenvuodenlupaus voisi olla se, ettei tuhahdella kassajonossa hänelle, joka laskee rahojaan.