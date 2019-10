Lappeenrantalainen Ville Husu, 15, spreijaa vaneriseinälle. Vaalea puu herää eloon oranssina piissinä eli värikkäänä graffitimaalauksena. Husulla on vuosien kokemus graffitien maalaamisesta, ja ensimmäisen luonnoksensa hän piirsi kynällä paperille koulussa. Innostus graffiteihin alkoi muiden töistä.

— Näin jossain seinillä graffiteja ja ihmettelin, että mitä nuo meinaavat ja kuka nuo on tehnyt, Husu muistelee.

Lappeenrannan Ohjaamossa käynnistyi tänä syksynä 15–29-vuotiaille lappeenrantalaisille suunnattu graffitityöpaja. Pajassa nuorilla on mahdollisuus piirtää ja maalata graffiteja ulkona luvallisiin kohteisiin. Tärkeintä on tekijöiden oma ilmaisullinen vapaus ja sen kehittäminen.



Pajan ohjaaja, kuvataiteilija Annina Kettunen toteaa, että graffitityöpajan järjestäminen tuskin olisi ollut mahdollista 1990-luvulla. Tuolloin katutaiteen arvostus suomalaisissa kaupungeissa rypi pohjamudissaan. Esimerkiksi vuonna 1998 alkaneen Stop töhryille -hankkeen oli tarkoitus poistaa graffitit, tarrat, julisteet ja muu niin kutsuttu katutaide Helsingin katukuvasta.



Viime vuosina graffiti on kuitenkin levinnyt ihmisten tietoisuuteen ja noussut alakulttuurista valtavirtaan. Kettunen pohtii, että syynä voi olla esimerkiksi se, että graffiteja on alkanut näkyä mainoksissa. Graffiti on myös päässyt esille gallerioihin ja taidemuseoihin.

— Seinämaalaukset ja muraalit ovat nousseet uuteen suosioon.



Stop töhryille -hanketta ja muita vastaavia projekteja on viime vuosina kritisoitu eri kaupungeissa. Esimerkiksi Helsinkiin ja Tampereelle on perustettu suuria alueita, joissa graffiteja saa maalata laillisesti.



Graffitityöpajan nuoret kiittävät myös Lappeenrannan kaupunkia muutamasta luvallisesta graffitiseinästä, mutta toteavat, että lisäseinille olisi tarvetta. Työpajassa käyvien nuorten arvion mukaan Lappeenrannassa on noin viisitoista graffitien tekijää.

Kuka tahansa voi oppia

Minna Mänttäri Graffitien maalaamisessa oppiminen perustuu siihen, että toisilta tekijöiltä otetaan vaikutteita rohkeasti.

Kettusen mukaan graffiteja voi oppia tekemään kuka tahansa. Tekijät oppivat paljon toisiltaan ja seuraavat — jopa matkivat — toistensa tekemistä.

— Oppiminen perustuu siihen, että muilta otetaan vaikutteita. Siinä kehittyy, ja mitä luovempi henkilö on kyseessä, sitä enemmän hän osaa kehittää omaa tyyliään.



Nykymuodossaan graffiti syntyi 1970-luvulla Yhdysvalloissa New Yorkissa ja levisi Eurooppaan vuosikymmen myöhemmin. Kettusen mukaan graffitikulttuuriin kuuluu muun muassa taiteilijan oma persoonallinen esteettinen tyyli ja vastakkainasettelu normiyhteiskunnan kanssa.



Graffitityöpajassa maalataan luvallisesti ja laillisesti, mutta kaikki tekijät eivät halua maalata pelkästään laillisille seinille. Siksi graffiteja voi yhä ilmestyä esimerkiksi hylättyihin taloihin ja muihin syrjäisiin paikkoihin.



Kettunen ajattelee, että luvallisten graffitiseinien tarjoaminen on hieno ele kaupungilta.

— Tekijät saavat tehtyä hienoja ja valmiita kuvia rauhassa, kun tekeminen on luvallista ja laillista. Työpajat ja luvalliset seinät myös poistavat jännitteitä harrastajien ja taiteilijoiden sekä yhteiskunnan väliltä.