Kyläniemen lossilla Ruokolahdella ei toistaiseksi voida kuljettaa raskasta liikennettä, Liikennevirasto kertoo tiedotteessa.

Syy on kovassa tuulessa, jonka vuoksi lautan kantavuus on muuttunut. Tiedotteen mukaan rajoitus on voimassa keskiviikosta kello 22.15 toistaiseksi.

Kyläniemen lossi kulkee Kyläniementien ja Kutveleentien välillä.