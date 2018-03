Sähköllä lämpiävä traktori, väärin säädetty lämpöpumppu ja putkien sulatuskaapelit ovat yllättäneet sähkölaskun saajan Pakkasjakso vaikuttaa sähkönkäyttöä enemmän kaukolämmön kulutukseen. Kerrostalossa sää ei lisää merkittävästi sähkön tarvetta. Katja Juurikko Lämmityksen ja ilmanvaihdon säädöt kannattaa pitää kunnossa, jos haluaa pitää sähkölaskunsa kurissa.

Uudelle tasolle pompannut sähkölaskun loppusumma innoittaa asiakkaita ottamaan yhteyttä sähköyhtiöön. Vaikka sähkön myyjällä ei ole suoraa vastausta lisääntyneeseen kulutukseen, asiaa yhdessä pohtimalla syitä voi löytyä.

Lappeenrannan energian asiakaspalvelun tiimipäällikkö Sampo Suhonen kertoo, että tilanteessa tarkastellaan yleensä aiempaa kulutusta. Mietitään, onko tapahtunut jokin muutos kodissa tai asumisessa.

— Jos kulutuksessa näkyy piikki, kannattaa miettiä, mitä tuolloin on tapahtunut.

Kylpyhuoneen ovi kannattaa sulkea

Vastauksia on löytynyt. Jos on sattunut vaikkapa vesivahinko, ja rakennuksessa on jouduttu käyttämään kuivaimia, se näkyy myös sähkölaskussa.

Suhonen muistaa maatalon, jonka sähkösyöpöksi paljastui traktorin sähköllä toimiva lämmitin, joka kulutti virtaa jatkuvasti. Vastaan voivat tulla myös putkia lämpimänä pitävät kaapelit, jotka voivat käyttää paljonkin sähköä.

Vaikka talo lämpiäisi muilla keinoin, usein kylpyhuoneen lattialämmitys toimii silti sähköllä.

— Kannattaa pitää kylpyhuoneen ovet kiinni, ettei lattialämmitys yritä lämmittää koko tupaa, Suhonen vinkkaa.

Periaatteessa erilaiset lämpöpumput säästävät energiaa, mutta väärillä asetuksilla laite voi aiheuttaa sähkölaskuun ikävän yllätyksen. Samoin ilmanvaihdon ja lämmityksen automatiikan järkevä toiminta on hyvä tarkistaa.

Joskus syntipukiksi paljastuu yksittäinen laite, esimerkiksi hajoamassa oleva pakastin.

Omakotiasujat ovat yleensä tarkimpia

Jos sähköyhtiön ja asiakkaan pähkäily ei tuota tulosta, Suhonen neuvoo kääntymään sähköurakoitsijan puoleen. Heillä on toisenlaisia keinoja tutkia tilannetta.

— Joskus asia jää mysteeriksi, Suhonen sanoo.

Näin käy esimerkiksi silloin, kun asukas ei tunne kiinteistöään kovin hyvin.

Asiakkaiden aktiivisuus sähkönkulutuksen seurannassa vaihtelee paljon. Parhaiten kulutuksensa tuntevat löytyvät yleensä omakotitaloasujista.

Suhonen muistuttaa, että nettipalvelussa kulutustaan pystyy seuraamaan helposti ja tekemään tarvittaessa muutoksia jo ennen sähkölaskun saapumista.

Kovalla pakkasella käyvät kaasuvoimalat

Päivi Virta-Salo Sähkön kulutus ei noussut helmikuussa merkittävästi vuodentakaisesta, vaikka sää olikin selvästi kylmempi.

Pakkasjakso nostaa sähkön kysyntää enemmän kaukolämmön tarvetta. Lappeenrannan energian energiakaupan johtaja Marko Pollari sanoo, että teollisuus, liike-elämä ja asukkaat käyttävät sähköä niin paljon muuhunkin kuin lämmitykseen, että sään vaikutus kulutukseen jää vähäiseksi.

Lämpö riittää Pollarin mukaan hyvin paukkupakkasillakin, vaikka jossakin voimalassa sattuisi häiriö. Kaukaan biovoimala tuottaa noin neljä viidesosaa kaukolämpöasiakkaiden lämmöstä. Sen teho yksin riittää pikkupakkasissakin. Sään kylmetessä rinnalle käynnistetään maakaasulla toimivia lämpökeskuksia, joita on eri puolilla kaupunkia. Skinnarilassa on kevyellä polttoöljyllä toimiva voimala, mutta se käy hyvin harvoin.

Lämpöä saadaan verkkoon myös alueen teollisuuslaitoksilta.