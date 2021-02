Rauhan mökkibileisiin liittyen ei ole toistaiseksi varmistunut uusia koronavirustartuntoja viikonlopun aikana. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoi viime perjantaina, että Rauhan alueella sijaitsevassa vuokramökissä vieraili koronavirusta kantava henkilö noin tunnin ajan lauantaina 23. tammikuuta.

Eksoten tartuntataudeista vastaava lääkäri Ville Verta muistuttaa, että jos ihmiset ovat käyneet testeissä viikonloppuna, alkaa tuloksia tippumaan alkuviikon aikana.

– Vaikea sanoa, tuleeko tartuntoja kuinka paljon. Olosuhteet ovat todennäköisesti olleet aika otolliset. Toisaalta aika, jonka tämä ihminen on ollut mökissä oli sen verran lyhyt, että tartuntoja ei välttämättä tule montaa.

Altistuneita on tällä hetkellä tiedossa 46. Verran mukaan kolmea henkilöä lukuun ottamatta muut altistuneet on tavoitettu. Verta ei osaa arvioida, kuinka moni altistuneista on käynyt testeissä.

Eksote ei ole toistaiseksi saanut sairastuneelta tai muiltakaan altistuneilta tarkempaa tietoa mökin sijainnista tai osoitteesta.

– Olisi tärkeää, että kaikki ketkä vähänkin oireilevat, menisivät testeihin. Ja mieluummin heti ensimmäisenä tai viimeistään toisena päivänä oireiden ilmenemisestä. Viive on hankala ja kuten nyt nähtiin, ihmisten on vaikea muistaa viikon takaisia asioita. On parempi, kun he menevät heti testiin, ja pääsemme heti tartunnan jäljitykseen kiinni.

Ville Verran mukaan juhlia on saatettu järjestää samaan aikaan muissakin Rauhan alueen mökeissä.

– Siellä on ilmeisesti valitettavasti ollut useammassakin mökissä saman tyyppistä toimintaa, hän kertoo.