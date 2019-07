Särä maistui pohjaan palaneelta, mutta lusikkaleivät kipuavat Heikki Salon herkkulistan kärkeen — Kesämökillään Miljoonasateen laulaja kasvattaa mehiläisiä

Miljoonasade -yhtyeen Facebook-sivulla on kuva, jossa on lusikkaleipiä nätissä pinossa lautasella. Niistä bändi sai yllätyksekseen nauttia keikallaan Haapavedellä, kiitos yhtyeen nokkamiehen Heikki Salon mieltymyksistä perillä olleen kotileipurin.

— Lusikkaleivät menevät leivonnaisista kärkeen, mutta ei niitä joka päivä voi syödä, Salo sanoo.

Erikoiset tarjottavat ovat Miljoonasateelle kuitenkin harvinaista herkkua takahuoneessa. Niitä bändi ei vaadi myöskään lauantaina Savitaipaleella Hakamäki piknikissä, vaan raiderissa pyydetään tavalliseen tapaan virvokkeita ja ruokaa, Salo kertoo.

Keikkamatkoilla Salo kertoo maistelevansa ilman muuta paikallista ruokaa mahdollisuuksien mukaan. Etelä-Karjalan ruokakulttuuri ei ole hänelle kovin tuttu, eikä hän ole haukannut savitaipalelaista rieskaa tai viipurinrinkeliä.

— Lemillä olen syönyt särää, se oli pohjaan palaneen makuista. Tai no, ihan hyvää se oli, Salo sanoo.

Takahuoneen vaatimattomista toiveista huolimatta Miljoonasade on ”ruuanlaittobändi”.

Yhtyeen ensimmäisellä puoliskolla 1980—90 -luvuilla bändi kokkasi yhdessä, maisteli kiertueilla juustoja ja viinejä sekä luki keittokirjoja keikkabussissa. Viisi vuotta sitten Miljoonasade kokosi rivinsä uudelleen, ja soittajat matkustavat keikkapaikalle omilla autoillaan eri puolelta Suomea.

Keikkapaikoilla soittajien syömisestä huolehditaan Salon mukaan yhtyeen alkuaikoja paremmin.

— Aikoinaan jääkaapissa saattoi olla valmiiksi lautaselle annosteltuna edellisen päivän lounasta. Pizzaa on tullut syötyä miljoonia, sitä on joka puolella, Salo sanoo.

Salo suosii kasvispainotteista ruokaa. Lihakin menee, etenkin hirvi, mutta teollista lihaa hän pyrkii välttämään.

Kotona Salo kokkaa vaimonsa kanssa paljon wokkeja ja pastaa, ja paras mauste ruualle on kokeileva ote.

Kokkaamisen lisäksi Salo taitaa myös ruuantuottamisen.

Haastattelun hän antaa puhelimessa kesämökillään vastavalmistuneessa kasvihuoneessa. Broccolinin, munakoison, tomaatin ja gynostemman (jiaogulan-teekasvi) keskellä Kangasalan Saarikylissä.

Miljoonasateesta kun on kysymys, on hunajapullo yhtä olennainen osa Salon keittiötä kuin se on Voipallo -kappaleen sanoitusta. Hunajaa Salo laittaa ”mihin tahansa”, ja sekin on itse tuotettua. Salo tarhaa mehiläisiä kesämökillään edesmenneen isänsä jalanjäljissä.

Viime vuonna Salo keräsi 160 kiloa hunajaa kolmesta mehiläispesästään.

— En myy sitä, vaan annan lahjaksi. Minä annan hunajaa, Salo toteaa hymähtäen.