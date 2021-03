Lappeenrannan Toikansuon jäteasemalla käy kaksi kertaa vähemmän väkeä kuin Imatran Harakassa: Etelä-Karjalan jätehuollossa ihmetellään, mistä ihmeestä imatralaisilla riittää romua

Imatralaiset ovat kierrättäneet kotitalouksien romua ahkerasti viime vuosina.

Etelä-Karjalan jätehuolto -osakeyhtiön toimitusjohtaja Mika Suomalainen kertoo, että Imatralla Harakassa sijaitsevalla miehitetyllä jäteasemalla on käyty tuplasti enemmän Lappeenrannan vastaavaan asemaan, Toikansuohon verrattuna.

Viime vuonna Harakassa kävi tilastollisesti jokainen imatralainen. Käyntejä oli vuoden aikana yhteensä lähes 30 000.

– Se on todella suosittu palvelu. Me ihmettelemme vaan sitä, mistä imatralaisilla riittää tavaraa niin paljon, Suomalainen nauraa.

Korona-aika on tehnyt sen, että jätemäärät ovat hieman lisääntyneet niin aluekeräyspisteillä kuin miehitetyillä jäteasemilla. Esimerkiksi viime kesänä nikkaroitiin paljon tavanmaista enemmän, Suomalainen sanoo.

Takavuosina Etelä-Karjalan jätehuolto kokeili maksutonta kuukautta miehitetyillä jäteasemilla, jolloin kotitalouksien romuja ja jätteitä sai tuoda ilmaiseksi. Sellaista ei ole tänä vuonna luvassa, vaikka sitä kovasti kysellään.

– Se on tietysti asukkaille ihan kiva, mutta meidän urakoitsijoillemme ja henkilökunnallemme aivan järkyttävä ryysis. Paine oli niin valtava, että ihmiset olivat ihan piipussa. Mietimme nyt muita keinoja, miten voidaan edesauttaa lajittelukierrätyksen helppoutta. Esimerkiksi monilokerokeräys laajentui Imatralle viime syksynä, Suomalainen toteaa.

Muovia kierrätetään ahkerasti

Etelä-Karjalan jätehuolto tarjoaa lisäpalveluna muovipakkausten keräystä Imatran, Lappeenrannan, Luumäen, Ruokolahden ja Taipalsaaren taajamien asuinkiinteistöille ja kuntien kohteisiin.

Keräyksen voivat ottaa niin taloyhtiöt kuin pientaloasukkaatkin. Muovipakkausten keräys on ollut suosittua. Mika Suomalaisen mukaan koko maakunnassa on yhteensä yli 1 400 kohdetta. Imatralla on yhteensä 349 muovinkeräyskohdetta.

– Todella hyvin (muovinkeräys) on otettu vastaan, Suomalainen iloitsee.

Etelä-Karjalan jätehuollon tarkoituksena on laajentaa pakkausjätteiden kiinteistökohtaisia keräyksiä kaikkiin osakaskuntiin, myös Ruokolahdelle ja Rautjärvelle.

– Asukkailla on selkeästi halua kierrätykseen ja erillislajitteluun. Mielellään tarjoamme niitä, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että se on myös taloudellisesti kestävää. Valitettavasti ihan joka paikkaan emme pysty niitä tarjoamaan. Muovinkeräys ihan reuna-alueilta ja harvaan asutuilta alueilta ei ole kovin järkevää ympäristön eikä kustannusten kannalta, Suomalainen sanoo.