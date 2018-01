Facebook mullistaa uutisvirtansa taas — Lappeenrantalaiset yrittäjät maksavat jo paremmasta näkyvyydestä somessa Yhteisöpalvelu Facebookin uudistuksen syynä on palaute, jonka mukaan julkinen ja mainosmainen sisältö on syrjäyttänyt kavereiden julkaisut. Mika Strandén Kahvilayrittäjä Piia Säynäjäkangas päivittää Cafe Kristiinan Facebook-sivua useamman kerran viikossa. Facebook-päivitykset tavoittavat keski-ikäiset, kun taas nuori asiakaskunta löytää kahvilan Instagramista.

Kahvilayrittäjä Piia Säynäjäkangas klikkaa kuvan Cafe Kristiinan Facebook-sivulle muutaman kerran viikossa. Yhteisöpalvelu Facebook ja kuvasovellus Instagram ovat kahvilalle tärkeitä markkinointikanavia.

— Asiakkailta saadun palautteen perusteella some on noussut tavoittamaan asiakkaita parhaiten, lappeenrantalaisyrittäjä kertoo.

Kohta kuvat kahvilan lämpimäisistä voivat jäädä usealta huomaamatta, sillä Facebook aikoo rajoittaa yritysten ja yhdistysten näkyvyyttä yhteisöpalvelun uutisvirrassa. Muutoksen taustalla voidaan nähdä tavoite, että sivujen omistajat maksaisivat Facebookille paremmasta paikasta.



Säynäjäkangas suhtautuu uudistukseen rauhallisesti. Hän kertoo, että Cafe Kristiina on jo aiemmin maksanut Facebookille mainostilasta.

— Viimeisen vuoden aikana sovellus on alkanut ehdottaa maksullista mainontaa koko ajan näkyvämmin.





Näkyvyyttä voi halutessaan ostaa pikkusummalla

Facebook on tärkein tiedotuskanava Hito hyvälle ja Lehmus Roasterylle, kertoo Arttu Muukkonen, Hito hyvän toimitusjohtaja ja kahvipaahtimo Lehmus Roasteryn markkinointijohtaja.



Muukkosta Facebookin uudistus ei huolestuta, sillä kummankin yrityksen seuraajat ovat aktiivisia lukemaan ja jakamaan päivityksiä. Hän katsoo myös, että näkyvyyttä saa halutessaan ostettua pienellä summalla.

— Jos haluamme saada päivityksen leviämään oikein kunnolla, julkaisemme sen ja odotamme hetken, kunnes normaali sykli on mennyt ohi. Sitten pistämme joitakin euroja markkinointiin kiinni.



Yritykset julkaisevat lisäksi Instagramissa, Twitterissä, verkkosivuilla, verkkokaupassa ja uutiskirjeissä.

— Lehmus Roastery julkaisee useamman kerran viikossa, koska paahtimolla tapahtuu koko ajan jotakin.

"Vielä on menty maksuttomalla linjalla"

Seurojen ja yhdistysten on hankalampi nipistää rahaa näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa.



Imatran Pallo-Veikoille Facebook on merkittävä tiedotuskanava, kertoo IPV:n myynti- ja markkinointipäällikkö Mikko Pehkonen.

— Vielä on menty maksuttomalla linjalla, mutta näkyvyydestä maksaminen tulee väkisinkin harkintaan. Katsotaan, miten Facebookin muutos vaikuttaa.



Pehkonen ei osaa sanoa, minkälaisia summia seura pystyisi maksamaan Facebookille.

— Meillä on sama lähtökohta kuin kaikilla urheiluseuroilla: kaikki mitä tulee, johonkin menee. Heittona voisi sanoa, että alkuvaiheessa varmaan puhutaan ennemminkin sadoista kuin tuhansista euroista.



Yli kahden miljardin käyttäjän somejätti muuttaa algoritmiaan toistuvasti

Facebookin perustaja Mark Zuckerberg kertoi pari viikkoa sitten, että yhtiö haluaa näyttää käyttäjilleen entistä enemmän kavereiden päivityksiä ja vähemmän instituutioiden sisältöjä. Uudistuksen syynä on palaute, jonka mukaan julkinen ja mainosmainen sisältö on syrjäyttänyt kavereiden julkaisemat tuokiokuvat.



Firmojen, yhdistysten ja julkisuuden henkilöiden päivitykset eivät poistu Facebookista kokonaan, mutta tavoittavuus vähenee merkittävästi, kun algoritmi alkaa suosia käyttäjän kavereiden päivityksiä. Algoritmi on ohjelmanpätkä, joka määrää, mitkä päivitykset nousevat esille ja mitkä eivät. Facebook muuttaa sitä jatkuvasti.



Facebookia käyttää vähintään kerran kuukaudessa yli kaksi miljardia käyttäjää. Yhtiön liikevaihto 9,32 miljardia dollaria.