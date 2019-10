Saimaariumissa avautuu kaikille avoin pop-up-näyttely keskiviikkona — tänään Lappeenrannan järviluontokeskuksessa puhuu ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Järviluontokeskus Saimaarium avaa ovensa yleisölle Lappeenrannan Linnoituksessa keskiviikkona. Pysyvä näyttely on vielä työn alla, mutta nyt saadaan jo maistiaisia tulevasta pop-up-näyttelyssä, joka on avoinna koko loppuvuoden. Pysyvä näyttely avautuu keväällä.

Mitä pop-upissa on luvassa?

Saimaan pinnan alaista elämää on nähtävissä akvaariossa, jossa uiskentelee ahvenia, särkiä ja muita järvikaloja. Virtuaalisesti järveen pääsee sukeltamaan, kun kääntää katseensa näytöllä pyörivään Järven Tarina —elokuvaan.

Norppa on itseoikeutetusti suuressa roolissa. Videolla pyörii norppaliven tähti Pullervo, ja täytettyä norppaa tutkimalla voi havainnoida esimerkiksi, että sillä söpöläisellähän on häntä.

Mikroskoopilla voi katsoa, minkälaisten pienten otusten kanssa uiskentelemme Saimaassa, kuten isotytönkorennon toukan ja vesiperhostoukan.

— Pop-up-näyttely tulee muuttumaan ja laajenemaan syksyn mittaan, lupaa Saimaariumin toimitusjohtaja Kari-Matti Vuori.

Kaisa Juntunen Saimaariumin akvaariossa polskii suomalaisia järvikaloja.

Tiedettä tiistaina ja norppaturvallisia katiskoja marraskuussa

Saimaariumissa on jo nyt monenlaista toimintaa. Tänään siellä järjestetään ensimmäinen tiedetiistai, jonka teemana on Saimaan vesiensuojelu muuttuvassa ilmastossa. Puhujien joukossa on ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, jonka aiheena on vesiensuojelu hallitusohjelmassa.

Keskiviikkoisin järjestettäviä luontokuvailtoja on vielä kaksi tänä syksynä. Marraskuussa kuviaan esittelee espoolainen palkittu vedenalainen valokuvaaja Pekka Tuuri ja joulukuussa taipalsaarelainen Saimaa-kuvaaja Mikko Nikkinen.

Lasten luontopäivät ovat luvassa kolmena marraskuisena lauantaina. Päiväkoti-ikäisille suunnatun tapahtuman ohjelmassa on muun muassa luontokierros Linnoituksessa sekä vesinäytteen otto Saimaasta ja sen tutkiminen mikroskoopilla.

Norppaturvallisten katiskojen tekotalkoot ovat seuraavaksi marraskuun lopussa, samoin Amazon-ilta.

Kaisa Juntunen Norppaa pääsee harvoin ihailemaan näin läheltä.

Joukkorahoituskampanjalla haetaan rahoitusta

Pysyvää näyttelyä suunnitellaan monen ammattilaisen voimin. Kari-Matti Vuori toteaa, että sen lopullinen sisältö riippuu rahoituksesta. Lappeenrannan kaupunki rahoittaa Saimaariumia 200 000 eurolla, mutta lisää rahaa tarvitaan.

— Parhaillaan on käynnissä joukkorahoituskampanja, jonka tavoitteena on saada 58 000 euroa. Nyt on mennyt rikki 10 000 euron raja, Vuori kertoo.

Rahaa on mennyt muun muassa Satamatie 8:n remontointiin. Punatiilisessä vuosina 1914–1915 valmistuneessa rakennuksessa toimi viimeksi Maahanmuuttovirasto.

Samoihin tiloihin Satamatielle asettuu myös Geoparkin opastuskeskus.

Mika Strandén Satamatie 8 on rakennettu yli sata vuotta sitten, ja siinä on ehtinyt olla monta vuokralaista moottoripyöräkerhosta ohjelmistoyritykseen ja maahanmuuttovirastoon. Nyt siihen on asettunut Saimaarium.