Päätoimittajalta: Sananvapaus tarvitsee tukea nyt – Lopulta yleisö päättää, tekeekö journalismi onnelliseksi

Suomi on mittauksissa niitä maailman maita, joissa sananvapaus on parhaalla tolalla. Samalla tämä on maa, jossa ihmiset kokevat olevansa kaikkein onnellisimpia. Haluan uskoa, että nämä asiat liittyvät yhteen.

Sunnuntaina vietetään kansainvälistä sananvapauden päivää tilanteessa, jossa lehdistö elää murroskohtaa – niin kotimaassa kuin maailmallakin. Lehtimaailman muutos on ollut käynnissä jo pitkään. Digitalisaatio oli räjäyttänyt informaation määrän, ja suomalainen perinne sanomalehden tilaamisesta höltynyt. Lisäksi Google ja Facebook olivat imeneet mainostajia kotimaisilta sanomalehdiltä.

Tähän päälle – aika tarkalleen maaliskuun puolivälissä – iski korona. Koululaiset jäivät koteihin, toimistotyöläiset etätöihin. Ravintolat sulkivat oviaan, ja liikkeet supistivat aukioloaan.

Lehdissä mainostuloista hävisi kertaheitolla kymmeniä prosentteja. Osa jäi ilmestymistauolle, lomautukset alkoivat eri puolilla maakuntalehtiä ja julkaisujen kuolemia alettiin ennustaa.

Korona sai vihdoin hallituksen pohtimaan kokonaisuutena, miten mediaa voitaisiin tukea. Ministeriön käsittelyssä olevan esityksen mukaan akuuttia koronatukea annettaisiin hakemusten perusteella muun muassa paikallisen journalismin tekoon. Samalla selvitetään lehdistön pysyvän tuen mahdollisuudesta. Muista Pohjoismaista poiketen Suomessa ei valtion taholta ole sitä vuosiin tullut.

Tukikaavailuissa erinomaista on se, että paikallisuuden merkitys tiedostetaan. Samaan aikaan riski on, että ympäri maata kehitetään väkisin hankkeita, jotta saadaan tukirahaa. Pahimmillaan niistä ei ole apua lukijoiden palvelemisessa.

Jos yht’aikaa on tarve lomauttaa ja vaikeuksia pitää riittävä määrä kirjoittajia toimituksessa, ylimääräisen projektin pyöritys ei auta. Se vie turhaa energiaa.

Miksi aluelehdistöä sitten tarvitaan, kun puhutaan sananvapaudesta? Tiedon välittämiseen, koostamiseen ja analysoimiseen. Paikallisen päätöksenteon seuraamiseen. Alueen ihmisten tarinoiden kertomiseen. Ilmiöiden nostamiseen. Yritysten tekemisten näyttämiseen.

Taustalla on perustehtävä olla alueen ihmisten puolella ja rakentaa yhteistä identiteettiä.

Toisin kuin moni välillä toivoo, median tehtävä ei ole maalata maailmaa jutuillaan ruusunpunaiseksi. Velvollisuuksiin sisältyy myös epäkohtien esiin nostaminen.

Etelä-Saimaankin kuuluu kannustaa aluetta paremmaksi. Tätä kautta tavoitteemme on lisätä alueen ihmisten onnellisuutta.

Suomi on asukasluvultaan pieni maa, jossa ihmiset kuitenkin asuvat etäällä toisistaan. Vaikka väestökehitys vie ihmisiä keskuskaupunkeihin, mikään ei viittaa siihen, että lähitulevaisuudessa kaikki asuisimme tiiviissä rykelmässä Uudellamaalla. Koronan myötä moni on pohtinut sitäkin, olisiko elämä väljemmissä maisemissa sittenkin terveellisempää ja onnellisempaa.

Niin kauan kuin meitä eteläkarjalaisia täällä asuu, tarvitaan myös lehdistöä, joka katsoo maailmaa oman alueensa silmälasien läpi. Voin vakuuttaa, että se näyttää itärajalla erilaiselta muualla Suomessa.

Hallituksen mediatuki saattaa auttaa meitä vaikeiden aikojen yli. Sen jälkeen tilaajamme ratkaisee, voimmeko jatkaa.

eeva.sederholm@esaimaa.fi

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan päätoimittaja