Perävaunua vetänyt pakettiauto ajoi ulos Kuutostieltä Lappeenrannassa keskiviikkona. Tarkempi onnettomuuspaikka on kanavansillan ja Karjalantien välissä Imatralle vievillä kaistoilla.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan pakettiautossa oli kaksi henkilöä, jotka loukkaantuivat lievästi ulosajossa. He pääsivät itse pois ajoneuvosta, ja ensihoito tarkasti heidät.

Tieliikennekeskuksen mukaan yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa on liikenteelle on Joensuun ajosuuntaan. Liikenne pääsee kuitenkin kulkemaan onnettomuuspaikan ohi.

Onnettomuuspaikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä Joutsenon ja Lappeenrannan paloasemilta. Lisäksi paikalla on yksi poliisipartio ja kaksi ensihoitoyksikköä.

Hälytys onnettomuudesta tuli kello 17.44.

Uutista päivitetty 10.2. kello 18.22: Lisätty muun muassa tieto siitä, että onnettomuudessa loukkaantui lievästi kaksi henkilöä.