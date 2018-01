Suomenniemen Laamalansaaresta vuoden caravan-alue — Laamalansaaressa "ulkoisten puitteiden pienimuotoisuus tarjoaa matkailijalle suuren elämyksen" Leirintäalueen historia alkoi vuonna 1983, jolloin SF-Caravan Saimaan Seutu vuokrasi Laamalansaaren lakkautetun kyläkoulun Suomenniemen kunnalta. Kai Skyttä Vuonna 2015 lappeenrantalaiset Sinikka Nissilä ja Taisto Holopainen kertoivat asuvansa asuntovaunussaan joka viikko aina torstaista sunnuntaihin. Arkistokuva Laamalansaaren caravan-alueelta kesältä 2015.

Suomenniemellä sijaitseva SFC-Laamalansaari on valittu vuoden 2017 caravan-alueeksi. Tunnustus myönnettiin perjantaina Turussa SF Caravanin tapahtumassa.

Valinnan teki yhdistyksen liittohallituksen nimeämä asiantuntijaraati tukenaan yleisöäänestyksen tulokset.

SFC-Laamalansaarta hoitaa SF-Caravan Saimaan Seutu ry.

— Yhdistyksessä on yli 1 100 jäsentä, ja aktiivisuus näkyy alueen talkooväen yhteishenkenä ja ulospäin suuntautuvana ystävällisyytenä, raati toteaa valinnan perusteluissa.

Raati kiittää erityisesti alueen viihtyisyyden pitkäjänteistä kehittämistä ja yhteistoimintaa ympäröivän kyläyhteisön kanssa.

— Laamalansaari on esimerkki leirintäalueesta, missä ulkoisten puitteiden pienimuotoisuus tarjoaa matkailijalle suuren elämyksen.

Leirintäalueen historia alkoi vuonna 1983, jolloin SF-Caravan Saimaan Seutu vuokrasi Laamalansaaren lakkautetun kyläkoulun Suomenniemen kunnalta. Nykyään alue on yhdistyksen omistuksessa.

Aluetta hoidetaan talkoilla, ja päärakennuksena toimii edelleen vuonna 1909 valmistunut koulu. Sen ympärille on rakennettu 63 sähköistettyä matkailuajoneuvopaikkaa huoltorakennuksineen ja rantasaunoineen.

SF-Caravan on matkailuajoneuvojen käyttäjien valtakunnallinen liitto, jonka jäseninä on 78 yhdistystä ympäri maan. Yhdistyksissä on yhteensä yli 60 000 jäsentä.