Taipalsaari lomauttaa kesällä 24 työntekijää 1-8 viikon ajaksi – Korona on vähentänyt työn määrää

Taipalsaaren kunnan yt-neuvottelut ovat päättyneet ja kunta lomauttaa 24 työntekijää 1-8 viikon pituiseksi ajaksi 25.5.-22.8. välisenä aikana.

Kunnanhallitus hyväksyi neuvottelutuloksen yksimielisesti tiistai-iltana.

– Lomautukset ovat eri pituisia sen mukaan miten koronaepidemian poikkeustilanne kuhunkin työyksikköön vaikuttaa. Samassa yksikössä lomautus on sama kaikille työntekijöille, kertoo kunnanjohtaja Kari Kuuramaa.

Pisimmät lomautukset koskevat esimerkiksi koulunkäynnin ohjaajia.

Kuuramaan mukaan lomautusten rahallista säästöä ei ole edes laskettu. Hän korostaa, että kyse on vain ja nimenomaan poikkeustilanteesta johtuvasta työn vähenemisestä.

– Neuvottelutulos on hyväksytty ja siitä lähtee tieto lomautettaville. Lomautus voi toki vielä peruuntuakin, jos poikkeutilanne päättyy.

Kuuramaan mukaan kunnassa on kyllä kartoitettu korvaavaa työtä ja tarjottu sitä lomautettaville.

– Kyse on esimerkiksi digitoinnista. Lisäksi etätyö on tuonut esiin uusia ratkaisuja ja muuttanut tilannekuvaa. On löytynyt uusia palvelutapoja esimerkiksi nuorisotoimessa.