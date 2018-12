Visma ja Octo3 valloittavat neljä kerrosta viidestä Vapaudenaukion uudesta toimitalosta

Toimistotalo Assi Vapaudenaukion kolmannen vaiheen rakentaminen on alkanut. Uuden talon päävuokralaiset ovat Visma Solutions Oy ja Visman omistama Octo3 Oy.Visma vuokraa uudesta talosta neljä kokonaista kerrosta, noin 3 400 neliötä.

— Tällä hetkellä meillä ei ole tiedossa muita vuokralaisia, katutaso on vielä vapaana Assi Groupin kiinteistöjohtaja Markku Hokkanen kertoo.

Toimistotalon kolmanteen vaiheeseen valmistuu kaikkiaan 4 600 neliötä toimistotilaa

Visma Solutions on ollut vuokralla Vapaudenaukion 2-vaiheessa kohta neljän vuoden ajan, sen valmistumisesta alkaen. Uudet tilat antavat sille mahdollisuuden kasvuun.

— Visma Solutionsin henkilöstömäärä on lähes kaksinkertaistunut viidessä vuodessa ja vahva kasvu jatkuu tulevaisuudessa. Uudet toimitilat vastaavat kasvutarpeisiin ja vahvistavat Visman näkyvyyttä paikallisesti ICT-alan merkittävänä työnantajana, Visman toimitusjohtaja Ari-Pekka Salovaara sanoo Assi Groupin tiedotteessa.

Visman henkilöstö on ollut mukana suunnittelemassa toimitiloja.

— Nykyisissä tiloissa työntekijät ovat arvostaneet erityisesti yhteistä taukotilaa sekä tiimihuoneita. Uusissa toimitiloissa halusimme säilyttää tiimihuoneet, tuoda lisää kohtaamistiloja sekä mahdollistaa erilaisia tapoja tehdä töitä, henkilöstöjohtaja Jenni Toropainen kertoo tiedotteessa.

mIKA sTRANDÉN Octo3:n toimitusjohtaja Tommi Laitinen kertoo yrityksen väen odottavan innolla muuttoa Skinnarilasta keskustaan. Arkistokuva.

Octo3:sta uuteen toimistoon muuttaa aikanaan noin 70—80 ICT-ammattilaista yrityksen nykyisistä tiloista Lappeenrannan Skinnarilasta.

— Vaikka Visma Solutions ja Octo3 toimivatkin eri liiketoiminta-alueilla, teemme runsaasti yhteistyötä, ja tätä yhteinen toimitila tukee hienosti. Lisäksi uusi toimistomme sijaitsee Lappeenrannan parhaalla paikalla, Octo3 Oy:n toimitusjohtaja Tommi Laitinen toteaa tiedotteessa.

Samassa tiedotteessa Assi Groupin toimitusjohtaja Ossi Vilhu sanoo, että juuri tällaista yritystoimintaa ja koulutettujen nuorten ammattilaisten työpaikkoja Lappeenranta tarvitsee.

Toimistotalon kolmannen vaiheen on määrä olla valmis maaliskuussa 2020, eli muutamaa kuukautta myöhemmin kuin alkuun oli suunniteltu.

— Aikataulumuutos helpotti merkittävästi rakentamisen järjestelyjjä, Markku Hokkanen kertoo.

Kun uusi talo valmistuu ja Visma muuttaa siihen, vapautuu Vapaudenaukio 1:stä ja 2:sta noin 1 600 neliötä toimistotilaa.

Vapaudenaukio 3:n pääurakoitsija on Lujatalo Oy. Arkkitehtisuunnittelija on Sitowisen Lappeenrannan toimisto. Kokonaisinvestoinnin hinta on noin 12 miljoonaa euroa.