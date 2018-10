Taipalsaaren vanhasta kunnantalosta vain yksi tarjous — vanha talo voi herätä henkiin jo ensi kesänä

Taipalsaaren vanhan kunnantalo saattaa parhaimmillaan herätä henkiin jo ensi kesänä.

Kunnan järjestämään nettihuutokauppaan tuli lopulta vain yksi tarjous. Yrittäjäpariskunta Osmo Laine ja Sari Rautio-Laine jättivät kunnantalosta ja osasta tonttia 35 000 euron tarjouksen.

Tekninen lautakunta ottaa asiaan kantaa keskiviikon kokouksessaan ja kunnanhallitus käsittelee asian ensi viikolla.

Mikäli kaupat syntyvät, Laineen pariskunta aikoo kunnostaa talon ja pihavarastot niiden historiaa kunnioittaen. Suunnitelmissa on muun muassa erilaisia matkailu-ja kulttuuripalveluja, kokoustiloja ja kesäkahvila tai ravintola.

Laajennusosaan tilaussauna ja majoitustiloja

Tontin piha-alueelle on tulossa kesäterassi.

Kun talon kunnostus etenee, piha-alueelle tulee myös laajennusosa, jossa on tilaussauna- ja majoitustilaa.

Veneilijöitä ja pyöräilijöitä varten vanhaan kunnantaloon tulee huoltotila peseytymiseen ja pyykinpesuun. Lisäksi varastoihin on suunnitteilla polkupyörien, veneiden, kanoottien ja sup-lautojen vuokrauspiste.

Laineen pariskunta ei välttämättä ryhdy yksin vetämään tiloissa yritystoimintaa.

— Olen jo keskustelut kolmen paikallisen yrittäjän kanssa. He ovat kiinnostuneita tulemaan kunnostuksen jälkeen yrittäjiksi vanhaan kunnantaloon. Lisäksi Päijät-Hämeen suunnasta on tullut yksi kiinnostunut kysely. Katsotaan nyt ensin kaupat loppuun saakka, Osmo Laine sanoo.

Urakoitsija ja suunnittelija valmiina

Aikatauluista Laine on vielä epävarma, mutta toiveissa on saada jotain valmiiksi kesään mennessä.

— Olen katsonut jo paikallisen urakoitsijan ja suunnittelijan valmiiksi. Aikataulu riippuu tietysti heistäkin. Mahdollista on, että tässä on jo ensi kesänä jotain toimintaa. Meillä on kokemusta vanhojen talojen kunnostamisesta. Olemme tehneet remontteja paljon huonommissakin kunnossa oleviin taloihin.

Laineen pariskunta on aiemmin kunnostanut Mäntyharjussa tilan taidegalleriaa ja kesäkahvilaa varten. Lisäksi pariskunta pyörittää kyläkauppaa vanhan kunnantalon läheisyydessä Taipalsaaren kirkonkylällä.

Osmo Laine valittiin Taipalsaaren valtuustoon keskustan listoilta edellisissä kuntavaaleissa. Hän on valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja.