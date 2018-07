Pääkirjoitus:Saimaasta on pidettävä huolta

Heinävedelle kaavailtu grafiittikaivos herättää huolta Saimaan alueen maakunnissa. Etelä-Savon maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen ilmoitti vastustavansa hanketta ja haluaa Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon saman pöydän äärelle keskustelemaan kaivoshankkeen vaikutuksista Saimaan vesistöön.

Huolena on suunnitellun avokaivoksen jätevesien valuminen Saimaaseen Heinävedeltä Karvionkosken kautta. Se voisi vahingoittaa Saimaan ekosysteemiä peruuttamattomasti. On selvää, että tällaista ei voi hyväksyä missään olosuhteissa. Saimaa on ainutlaatuinen vesistö. Siksi sen suojelusta on huolehdittava ja siitä on kannettava vastuuta laajalla rintamalla.

Etelä-Karjalasta Wuorisen avaukselle on jo näytetty vihreää valoa. Maakuntahallituksen puheenjohtaja kansanedustaja Jukka Kopra on valmis yhteistyöhön. Toivottavasti myös muut maakunnat lähtevät mukaan.

Hankkeen taustat ja ympäristövaikutukset pitää luonnollisesti selvittää ainakin alustavasti. Esimerkiksi Kainuussa Talvivaaran kaivos on aiheuttanut tuhoa alueen ympäristölle, vaikka hankkeen taustayhtiö vakuutteli huolehtivansa ympäristöstä. Talvivaarasta on otettava kaikki oppi, sillä Saimaan ympäristössä vastaavaa katastrofia ei saa syntyä.

Kaivoshankkeen vetäjät ovat palkanneet Pöyry Oy:n konsultit tekemään ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Se kestänee pari vuotta. Saimaan maakunnissa on oltava koko ajan hereillä ja seurattava YVA-prosessia.

Kaivossuunnitelma on edennyt jo jonkin aikaa hiljaisuudessa. Ensimmäisenä huolet nosti esiin Heinäveden luonnonystävät ry. Sen jälkeen kaivoshanke on herättänyt laajempaakin julkisuutta. Se on hyvä esimerkki kansalaisyhteiskunnan toimivuudesta.