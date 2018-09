Lassi Valtonen on nykyään opiskelija ja ailahtelevainen muusikko — materiaalia kolmanteen levyyn syntyy koko ajan, mutta levyn ilmestyminen jää nähtäväksi

Millainen muusikko Lassi Valtonen on tällä hetkellä?

— Ailahtelevainen. Ei ehkä maailman tuottoisin. Omassa maailmassaan elävä taiteilijasielu. Ehkä vähän laiskakin. En osaa tehdä musiikkia ilman flow-tilaa tai inspistä. Tarvitsen sen fiiliksen, tilan tai punaviinipullon. En osaa vain päättää, että menen tekemään biisin.

Paljonko keikkailet?

— Harvakseltaan. Jos joku pyytää, yleensä menen. On kiva soittaa. En itse kysele ja koita buukkailla keikkoja. Keikkamyynti ja musahommat levy-yhtiön kanssa ovat vähän jäissä, mutta se on pidempi tarina.

Kun olin lähdössä Idolsista havahduin, ettei musiikilla pitäisi kilpailla. — Lassi Valtonen

Toisen albumisi julkaisusta on pari vuotta. Onko uutta musiikkia tulossa?

— Meinaan kolmannen levyn tehdä. Jää nähtäväksi, tuleeko niin ikinä tapahtumaan. Tänäänkin tein melodian pätkää ja kirjoitin sanoja. Teen niin melkein päivittäin. Eri asia on, milloin aihioita tulee jäsenneltyä biiseiksi.

Mitä teet nykyään?

— Opiskelen media-alaa Tampereen Tredussa. Tunnistan itsestäni pienen nörtin. Kun koneella tulee joka tapauksessa istuttua paljon, siinä ne opinnotkin menevät. Graafista suunnittelua, valokuvien käsittelyä, videokuvausta ja sellaista. Kyllä tämä enemmän kiinnostaa kuin kokkailu (aiempi ammatti). En stressaa opinnoista, eikä minulla ole hinkua töihin. Kunhan olisi tekemistä ja jotain rotia, ettei mene kaljanjuonniksi. Kerkiän rokkaamaan viikonloppuisin.

— Meillä on myös triobändi Tentacle Pillow. Ensi vuoden alussa on soitettu yhdessä kymmenen vuotta. Olemme nauhoittamassa ensimmäistä levyä. Biisejä on helvetisti, muttemme ole saaneet aikaiseksi levyä. Nyt puuttuu enää laulu ja pientä fiksausta. Bändin kirous on, ettei saada asioita loppuun. Unelma olisi kiertää soittamassa ulkomailla Tampereen Vastavirta-klubin kaltaisissa paikoissa vaikka ruokapalkalla. Siitä saisi hyviä kicksejä.

Missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua?

— Kaikki työhaastattelijat kysyvät sitä, enkä tiedä, mitä kannattaisi vastata. En ole varma siitäkään, mitä tapahtuu huomenna. Toivottavasti on biisejä lisää ja kolmas levy tehtynä.

On se aika vuodesta, kun Idols on puheenaihe. Mitä ajattelet siitä?

— Paha sanoa, en ole seurannut enkä tiedä, ketä on ollut kisaamassa.

Oliko omasta Idols-kokemuksestasi hyötyä vai haittaa?

— Se meni sumussa ja niin nopeasti, etten oikein kerinnyt tajuta. Tuli lieveilmiöitä, säikähdin ja rupesi ahdistamaan. Ei se tuntunut omalta. Vähän miinukselle menee. Niin kuin Matti Nykänen sanoo, 50–60. Menestys hurahti päähän, enkä tajunnut ennen kuin vuoden päästä, miten tyhmää käyttäytymistä oli itsellä. Jotenkin piti laittaa asiat tärkeysjärjestykseen.

— Kiitollinen olen, että sain tehtyä ensimmäisen levyn ja vähän nimeä. Mutta loppujen lopuksi ei olla kyseisen levy-yhtiön kanssa samalla aaltopituudella.

Jos olisit nyt parikymppinen, lähtisitkö kisaan?

— En menisi. Tai jos maksettaisiin tarpeeksi, ehkä huumorimielessä. Kun olin lähdössä sieltä havahduin, ettei musiikilla pitäisi kilpailla. Ei tarvitsisi kuunnella kenenkään mielipiteitä. Muita kuuntelemalla olisi jäänyt moni punkbändi perustamatta. Eikä tarvitse olla paras laulamaankaan.

Minkälainen keikka on luvassa Lappeenrannassa?

— Akustisesti soitan omia ja muiden biisejä, mies ja kitara -meininkiä. Paikkahan on täynnä, jos siellä on 20—30 ihmistä. Kiva on samalla nähdä Joutsenossa asuvia sukulaisia ja kavereita.

Mitä Joutseno sinulle merkitsee?

— Ei sille mitään mahda, onhan se kotipaikka. Juuret on siellä, ja siellä olen asunut suurimman osan elämääni. Yritin muutaman kerran muuttaa Tampereelta takaisin. Ajattelin, että se on hyvä idea, mutta ei siellä ole oikein mitään. Ei ole mahdollisuutta saada töitä, eikä tsäänssejä tehdä jotain, mikä itseä kiinnostaa. Ei minulla silti pahaa sanottavaa ole. Nyt elämä on Tampereella ja se tuntuu kodilta.

Lassi Valtonen

Syntynyt vuonna 1990 Joutsenossa.

Asuu ja opiskelee Tampereella.

Muusikko ja kokki.

Osallistui Idolsiin vuonna 2011.

Pääsi semifinaaleihin, mutta jätti kilpailun kesken ennakkosuosikkina.

Julkaissut kaksi albumia.