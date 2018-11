Tänä vuonna luottamustoimi Taipalsaaren kunnanhallituksen puheenjohtajana on vienyt ennakoitua enemmän Taisto Pitkäsen ajasta.

40 vuoden työuran elintarviketeollisuudessa tehnyt Taisto Pitkänen jäi eläkkeelle Fazerin makeistehtaanjohtajan työstä viime vuoden maaliskuussa. Pitkänen on kuitenkin jatkanut työntekoa puolipäiväisenä Roima Intelligencen konsulttina.

Roima Intelligence auttaa teollisuusyrityksiä toiminnan kehittämisessä ja tehokkuuden parantamisessa.

Pitkäsen ansiotulot olivat viime vuonna 155 309 euroa.

— Olen tehnyt johtamiskonseptien koulutusta ja luennointia viime vuonna intensiivisesti ja tänä vuonna vähän vähemmän, Pitkänen kertoo.

Pitkänen kertoo, että valtaosa elintarviketeollisuuden yrityksistä on Etelä- ja Länsi-Suomessa. Hän onkin matkustanut pitkin Suomea puhumassa toiminnanohjausjärjestelmistä.

Viime aikoina Pitkänen on ollut esillä Taipalsaaren kunnanhallituksen puheenjohtajana ja keskustan valtuutettuna. Poliittinen luottamustoimi on vienyt odotettua enemmän aikaa, kun Taipalsaaren talous on kuralla ja kunnalle etsitään uutta kunnanjohtajaa.

— Olen joutunut perumaan tilaisuuksia, kunnan vastuiden kantamiseksi, Pitkänen muotoilee.